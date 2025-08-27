晴時多雲

飛宏鎖定AI電源商機 網通布局練兵、馳諾瓦攻快充

2025/08/27 16:36

飛宏看好子公司馳諾瓦在電動車充電樁領域的事業佈局。（資料照）飛宏看好子公司馳諾瓦在電動車充電樁領域的事業佈局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠飛宏（2457）今日在線上法說會指出，公司已著手切入網通設備電源領域，視為未來進軍資料中心及AI伺服器電源的前哨站。同時，集團客戶群也持續擴展至低軌衛星、電動自行車（e-bike）與筆電廠，子公司馳諾瓦則在充電樁業務上推動高功率、高效率與綠能整合，為集團打造長期動能。

飛宏過去十年投入大量資源發展新能源車電源，近年逐步收穫成果。集團近年啟動「轉型2.0」，讓本業產品線從10瓦至20瓦逐步跨越到百瓦、千瓦級，並取得多項國際一線客戶訂單，雖多數案件仍需研發時程，但預期自明年起將挹注營收。

相較於台達電（2308）、光寶（2301）已能供應大瓦特數的資料中心伺服器電源，飛宏目前功率帶仍落在1000至1500瓦區間，因此選擇先從網通設備著手，包括交換式電源（switching）、冗餘電源（redundant）及開放架構電源（open frame）等產品，與網通及AI相關客戶建立連結，藉此「練兵」並逐步跨向高功率AI伺服器領域。藉由循序漸進的過程，穩固中功率產品，進而切入大型資料中心市場。

在市場結構上，飛宏已擺脫過去依賴手機充電器的局面，客戶範疇擴展至低軌衛星、電動自行車（e-bike）與筆電。2025上半年已拿下多個具指標性的案子，預期明年將陸續發酵。以e-bike為例，公司幾乎與主要一級車廠都有合作，帶來比傳統消費性產品更佳的毛利結構。

關於子公司的業務狀況，飛宏觀察，馳諾瓦（Snova）持續推進充電樁業務，目前直流快充（DC fast charging）營收占比已超過六成，交流充電（AC charging）則約三至四成，數量雖多但單價相對較低。馳諾瓦與台灣主要充電營運商均維持策略合作，設備已廣泛佈建於全台各地；國際上則與包括殼牌（Shell）在內的油品與零售業者合作，協助加油站轉型充電站，或直接新設充電據點。

馳諾瓦同時著眼於更高功率與效率的充電技術，並計畫結合綠能與儲能，預計兩至三年內可望展現具體成果。針對新能源車市場，由於美國關稅政策尚不明朗，終端需求延宕，歐美客戶普遍採取觀望態度，預估明年第一季起才會逐步復甦。飛宏則表示，公司在全球產能佈局上已透過越南廠因應關稅風險，今年起與中國大陸產能比重各半，明年越南比重將進一步超越。

