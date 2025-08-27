攸泰聚焦三大市場動能 強固型電腦延伸AI應用

攸泰受邀出席法人說明會，發言人黃堅真看好未來營運發展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰（6928）今日在法說會上指出，下半年營運將持續受惠於海事市場成長，並積極拓展衛星及無人機控制器領域，打造公司未來的重要發展動能。進一步剖析，公司短期營收將由海事市場支撐，衛星業務則自明年起發酵，無人機控制器在中長期具備潛在爆發力，搭配AI影像辨識應用深化，將形成公司多元布局下的新成長曲線。

攸泰表示，公司核心產品為強固型電腦與顯示器，近年逐步延伸至海事、衛星及無人機控制器等應用場景。隨著去年在歐洲設立子公司，營收結構逐漸分散，歐洲市場比重已超過四成，有助降低美國市場單一比重過高帶來的關稅與匯率風險。同時，併購美國子公司後，已切入航太、國防與醫療市場，預計明年起將貢獻更明顯。

在海事領域，公司強調不再侷限於休閒漁業，已新增大型商船與遊艇客戶，未來將帶動更多元的營收來源。衛星方面，攸泰近期取得北歐專案訂單，結合海事與衛星的救助系統，預計2025年第二季後進入量產；公司也將於9月航太展及11月衛星年會展出相關解決方案，爭取更多合作機會。

針對無人機市場，攸泰指出，透過強固型電腦的控制器技術，公司已攜手歐美及台灣廠商

參與國防標案。未來承接模式將依客戶需求分為兩類：其一為整機組裝，適用於特定軍用場景；其二則是模組出貨或共同投標，與整機廠協同完成專案。公司具備地面控制站專長，控制器可同時操控四至六台無人機，並依需求整合光學、紅外線等模組，國產化比例約五成以上。

AI應用則聚焦在影像辨識與邊緣運算，涵蓋農礦、安防、防災及無人機偵測等場景。攸泰將於下半年成立AI實驗室，針對不同客戶需求進行資料蒐集、場景模擬與模型訓練，提升應用落地性。公司強調，與感測器廠商合作可整合雷達、相機、紅外線模組，進一步延伸至強固型電腦、車載電腦及軍用系統。

