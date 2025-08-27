回應台美關稅 特斯拉兩款車型限時降價最高砍10萬元

美對等關稅談判細節仍未定案，Tesla（特斯拉）電動車今天宣布，回應台灣對美關稅的市場期待，今日做出在台車價調整，Model 3 最高享10萬元車價優惠。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台美對等關稅談判細節仍未定案，Tesla（特斯拉）電動車今天宣布，回應台灣對美關稅的市場期待，今日做出在台車價調整，Model 3 最高享10萬元車價優惠、Model Y 享6萬元保險補貼，是史上針對煥新款車型做出最大車價優惠。

台灣特斯拉表示，凡於2025/8/27至9/30期間交付Model 3或Model Y 現貨車，Model 3 煥新版RWD折價8萬元、Long Range 折價9萬元、Performance 折價10萬元；全新 Model Y RWD／LR 保險補貼6萬元

台灣特斯拉並指出，由於汽車原材料與國際運輸成本不斷攀升，對美關稅降幅非Tesla 在台定價唯一價格因素，各車廠進口車價亦持續波動調漲，以昨日抵台亮相的Tesla新款Model S、Model X 為例，相較起改款前亦有價格調漲。台灣方面關稅確認降幅後，Tesla確定不會再針對Model S、Model X 調降車價。

Model 3 以車價折扣方式回應台灣市場期待、台灣Model Y 維持柏林廠進口，目前沒有任何移產計畫，降價調幅以保險補貼形式回饋給即將交付之新車主，車主另享換購加碼及原車 EAP／FSD免費轉移

此次方案透過現貨車優惠（限本季度）最快時間對台灣消費者市場預期做出回應，優惠針對既有車主還可疊加原廠換購5萬元加碼、EAP/FSD免費原車轉移等方案，回饋台灣廣大Tesla車主社群。

