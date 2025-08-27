從時薪130元變快餐帝國老闆！他靠「3個教訓」 如今擁有逾270家披薩店

從時薪130元變快餐帝國老闆！巴傑瓦（左1）靠3個錯誤教訓，如今擁有逾270家披薩店。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕從時薪4.25美元（約新台幣130元）披薩店外送員，如今已成為快餐帝國老闆，現年58歲的巴傑瓦（Nadeem Bajwa）分享在創業過程中，因太重行銷、迅速擴張和沒有優秀經營團隊，一度導致資金斷鏈，在經過自我反省，並從3個關鍵錯誤中吸取教訓，如今他不僅擁有逾270家披薩店，同時也是Bajco集團的執行長，預計在2028年前，再開設50家分店。

CNBC報導，巴傑瓦的成功之路，並非一帆風順，在1991年從巴基斯坦移民到美國，由於當時英語不太流利，他經歷了一些文化衝擊，溝通也很困難，然而為了支付大學費用，巴傑瓦做了很多兼職。

巴傑瓦指出，在美國的第1個夏天，做了3份工作，從早餐時間洗碗，下午送披薩，深夜在美國百勝餐飲集團旗下公司Taco Bell工作。

直到當棒約翰（ Papa John’s）在印第安納州鎮上開店後，巴傑瓦就開始為他們送貨，從那時起，他就開始喜歡這份工作，而且小費也不錯，在棒約翰時他職位晉升很快。

1996年大學畢業時，他已經從送貨司機晉升為區域經理，畢業後，他也找到其他工作，但因薪水都沒有比棒約翰高，因此，他決定繼續在披薩店工作。

直到2002年7月，在家人支持和銀行貸款的幫助下，巴傑瓦在俄亥俄州東利物浦開設了他的第1家Papa John’s，第1家的成本，他只花了約15萬美元（約新台幣457.5萬元），因為他以非常低的價格買到了二手設備，且很多工作都是自己動手作，因此，開店成本比他預期低了一半。

然而第1家店創立並不是很順利，他說，在開店前，他做了太多行銷，結果開幕第1天，一半的員工因為混亂而離開了，巴傑瓦說，因為我做了太多廣告，來了太多人，而我把精力都放在了廣告上，而不是培訓員工做披薩，後來我才明白，開業前做好準備是多麼重要。

不過，在第1家店開業後的6個月內，Bajwa 發現該店的收入超出了預期，因此他迅速又開設了幾家店。

開了兩家店之後，我心想應該沒問題了，之後又開了3家，結果因為我身邊沒有優秀的團隊，於是經營開始陷入困境，就因發展得太快，導致資金鏈斷裂，2008年，經濟危機期間，那段日子真是艱難。

最終，他從3個關鍵錯誤中，吸取了教訓，不僅順利渡過難關，如今他在全美擁有270多家Papa John’s分店。

他也是Bajco集團執行長，該集團由他與兩個兄弟共同創立，並擁有多元化的公司投資組合，涵蓋建築、技術、會計、Papa Johns 投資組合等。

他進一步指出，在2024年，Bajco集團與棒約翰國際公司簽署協議，計畫在2028年開發50家新餐廳。 Bajwa表示，他的目標是發展到500家。

