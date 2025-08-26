晴時多雲

海關加強查核洗產地 籲民眾主動檢舉

2025/08/26 20:51

財政部關稅署表示，檢舉產地標示不實，請提供具體事證。（記者鄭琪芳攝）財政部關稅署表示，檢舉產地標示不實，請提供具體事證。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，近來因美國政府對各國輸美貨品課徵高額進口關稅，因此出現中國製貨品疑似透過台灣違規轉運，偽標產地出口至美國，俗稱「洗產地」情形，藉此規避高額關稅。海關除持續加強查察，並呼籲民眾如發現國內廠商疑涉「洗產地」行為，請主動檢舉並提供具體事證以利查核，共同維護貿易秩序及國家利益。

根據關務署統計，今年4月1日至8月17日，海關就輸美轉運查驗和查核情形，共抽查12537筆，其中移送經濟部貿易署156筆，貿易署已視情節輕重共裁罰264萬元。關務署表示，近幾個月出口持續創新高，但遭移送貿易署案件並無顯著增加。

關務署說明，依「海關處理走私漏稅密報作業要點」規定，檢舉人向海關檢舉違規轉運案件，得以書面、口頭、電話、電傳或其他方式，並提供檢舉人資料（姓名、身分證號碼及聯絡地址或電話）、被舉發人之姓名（含身分證或護照號碼，如係公司，其名稱、統一編號及地址）及轉運方式（涉案貨品名稱、數量、運送方式），或其他足供海關研判的具體事證（交易憑證、運送文件或相關資料），若檢舉內容缺漏，海關將通知檢舉人限期補正，逾期未提供者，即無法受理。

關務署提醒，為維護我國出口商譽及經貿利益，業者應遵守相關規定，勿從事違規轉運行為以免觸法，並鼓勵檢舉不法，公私協力打擊不肖廠商，所有檢舉資訊海關均依法嚴格保密。民眾如有任何疑問，可撥打海關檢舉電話「0800-003131」或「02-25508097」。

