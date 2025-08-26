輝達推新AI機器人大腦 合作夥伴宜鼎、益登受法人青睞

輝達今 （26） 日宣布推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，官網並公布第一波20家合作夥伴。（輝達提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達今 （26） 日宣布推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，官網並公布第一波20家合作夥伴，台廠研華 （2395）、宜鼎（5289） 、益登 （3048）共3家名列其中，受此利多激勵，宜鼎與益登今股價相繼衝漲停。

宜鼎今股價開高走高，以漲停價270.5元作收，一舉上漲24.5元，連2漲 ，創近5個月以來新高價，成交量2744張，其中，外資買超583張、自營商買超107張，合計買超690張；益登也以28.8元漲停收盤，上漲2.6元，連4漲，累計漲幅逾18%，成交量2694張，外資買超400張、自營商買超168張，皆連4買。

宜鼎旗下子公司邊緣AI解決方案領導廠商安提國際（Aetina）宣布，正式推出限量版搭載輝達Jetson AGX Thor平台的Preview Kits，協助全球開發者搶先布局次世代機器人與物理AI應用，Preview Kits套件數量有限，量產版本將於2025年第四季上市。身為輝達菁英級合作夥伴，安提國際以系統設計專業開拓機器人運算新領域，加速多元邊緣AI產業打造高階AI驅動應用。

益登是輝達授權通路商，今也正式開賣輝達Jetson AGX Thor模組及開發套件，公司表示，將結合技術服務、教育資源與平台生態，助力客戶加速創新實踐，推進生成式AI與物理AI的落地發展。此將加速亞太地區在智慧機器人、AMR（自主式移動機器人）、AIoT與智慧製造等應用的技術升級與落地部署。

