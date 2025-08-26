晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

輝達推新AI機器人大腦 合作夥伴宜鼎、益登受法人青睞

2025/08/26 20:21

輝達今 （26） 日宣布推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，官網並公布第一波20家合作夥伴。（輝達提供）輝達今 （26） 日宣布推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，官網並公布第一波20家合作夥伴。（輝達提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達今 （26） 日宣布推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，官網並公布第一波20家合作夥伴，台廠研華 （2395）、宜鼎（5289） 、益登 （3048）共3家名列其中，受此利多激勵，宜鼎與益登今股價相繼衝漲停。

宜鼎今股價開高走高，以漲停價270.5元作收，一舉上漲24.5元，連2漲 ，創近5個月以來新高價，成交量2744張，其中，外資買超583張、自營商買超107張，合計買超690張；益登也以28.8元漲停收盤，上漲2.6元，連4漲，累計漲幅逾18%，成交量2694張，外資買超400張、自營商買超168張，皆連4買。

宜鼎旗下子公司邊緣AI解決方案領導廠商安提國際（Aetina）宣布，正式推出限量版搭載輝達Jetson AGX Thor平台的Preview Kits，協助全球開發者搶先布局次世代機器人與物理AI應用，Preview Kits套件數量有限，量產版本將於2025年第四季上市。身為輝達菁英級合作夥伴，安提國際以系統設計專業開拓機器人運算新領域，加速多元邊緣AI產業打造高階AI驅動應用。

益登是輝達授權通路商，今也正式開賣輝達Jetson AGX Thor模組及開發套件，公司表示，將結合技術服務、教育資源與平台生態，助力客戶加速創新實踐，推進生成式AI與物理AI的落地發展。此將加速亞太地區在智慧機器人、AMR（自主式移動機器人）、AIoT與智慧製造等應用的技術升級與落地部署。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財