台灣無印良品啟動空間改造 移動收納家具11月登台

台灣MUJI無印良品2025秋冬新品展示會登場，台灣MUJI提出「MUJI RENOVATION 空間改造企劃」。（MUJI無印良品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣MUJI無印良品2025秋冬新品展示會登場，台灣MUJI提出「MUJI RENOVATION 空間改造企劃」，提出移動收納系列，將於今年11月在限定店鋪推出「移動收納家具系列」，以靈活配置與安全便利的設計，為居家、辦公與商業空間帶來更多可能。

台灣MUJI表示，在空間有限、使用需求多變的現代生活中，如何兼顧收納、機能與美感，成為許多家庭與商業空間面臨的課題，移動收納家具系列可依照需求自由排列組合。

當配置於牆面時，可營造「一室大空間」的開闊氛圍，適合舉辦聚會或多功能活動；移至空間中間時，則可作為「軟隔間」，迅速區隔出不同區域，無論是住宅、辦公室或商業場域，都能因應不同場景靈活調整，展現高度的彈性與實用性。

考量使用安全性，「MUJI RENOVATION空間改造企劃」的移動收納模組，底部採用寬輪幅設計，確保移動時的穩定性，針對不同高度與深度的配置，也提供安全使用建議，例如：175公分高的收納櫃若不靠牆使用，需搭配60公分深度設計的櫃體。

若選擇深度30公分的櫃體，則高度最高建議可選83公分，並需靠牆或與其他櫃體連結，確保使用安全無虞。整體結構設計輕巧，即使是嬌小的使用者也能輕鬆推動，提升使用自主性與便利性，期透過移動收納家具系列，讓空間打造與變換更輕鬆容易。

