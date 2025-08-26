晴時多雲

中資收購英國半導體公司 中國歌爾與解放軍關係引國安疑慮

2025/08/26 19:42

中國與半導體產業示意圖。（路透檔案照）中國與半導體產業示意圖。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國Haylo Labs公司近日完成對英國半導體公司Plessey的收購，澳洲智庫指出，出資協助Haylo Labs收購的中國「歌爾」（Goertek）公司，與中國軍方與中共關係密切程度，足以引發「顯著」國安疑慮。

英國《電訊報》24日報導，Haylo Labs在歌爾公司提供5年1億美元貸款下，日前買下Plessey。Plessey成立於1917年，是英國少數僅存的高科技製造商，專攻高性能Micro LED。Haylo Labs表示，將對Plessey投資1億英鎊，並與歌爾在海外設立新產線，歌爾將不持股，也無董事會影響力，兩家公司都表示其角色僅為提供貸款。

然而，澳洲戰略政策研究所（ASPI）一份報告指出，歌爾與中共的聯繫程度，超過中國企業既定常態，「挑起顯著國安疑慮」。報告指出，歌爾曾與北京航空航天大學青島研究院合作，涉入幾項具軍民兩用潛力的技術，包括無人機與飛行員訓練技術。青島研究院為中國軍方研究機構，因被指試圖取得美國火箭與無人機技術，被美國列入出口管制名單；歌爾董事長兼共同創辦人姜濱是中國全國人民代表大會代表。

協助收購Plessey之前，歌爾已與多家西方科技公司關係深厚，包括替美國蘋果、Meta、Google公司代工，也持有美國顯示器公司Kopin股權。

Plessey收購案已經過英國政府依國安法審查並批准。不過，英國前保守黨黨魁、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席史密斯（Iain Duncan Smith）批評，允許出售Plessey代表「完全向中國屈服」，中國所有公司都受其國安法監督，該法要求企業向政府提供數據或資料，「它們並非獨立不受政府影響，這使得所有涉及中國企業的收購案，都極為危險，尤其是科技領域的」。

Haylo Labs發言人表示，該收購案將提振英國高科技製造業，歌爾的貸款「不構成國安風險」。歌爾未回應此事。

