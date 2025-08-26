新光鋼董事長：光電近期可能會慢下來 相對看好離岸風電發展

新光鋼董事長粟明德（左）主持法說會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵加工大廠新光鋼（2031）董事長粟明德26日主持法說會，因新光鋼近年多元發展，發展與本業有關的離岸風電、風電等領域，粟明德今表示，因政府內閣調整，光電近期可能會慢下來，相對看好離岸風電發展。

新光鋼旗下有前端風電（7702）負責離岸風電水下基礎構建加工，持股約66.14%，也投資新威光電49%，進行屋頂型太陽能電廠開發與投資，對向陽多元光電則持股20%，跨入室內型漁電共生電廠開發與投資、綠電銷售等。

粟明德表示，光電近期確實有慢下來，但2030政府目標要蓋30GW，需求依舊龐大，預期有100萬噸的太陽能鋼材需求。近期颱風重創中南部光電，但新光鋼興建的自有案場或供料的相關案場，都維持零出險紀錄，相信政府組織調整後，光電政策仍會持續推進。

新光鋼與向陽合作屏東的案場達300MW，屬於溫室型農電共生，預計2027到2028年可完工，預期會有穩定的電費收益，粟明德更透露，已經有高科技大廠正在接洽採購綠電。他說，台灣不缺電，但缺綠電。

至於離岸風電部分，新光鋼預估整體市場會有230萬噸鋼材需求。他提到，台灣核電廠不用，太陽能又遇到瓶頸、慢下來，但離岸風電一定沒問題，最近跟世紀鋼、世紀風電也陸續與3-1、3-2風場簽約，這部分也會與前端合作，粟明德說，美國總統川普不發展風電，但「那是美國停下來」，未來幾年AI用電量可觀，台灣的離岸風電仍會持續推進。

