晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

新光鋼董事長：光電近期可能會慢下來 相對看好離岸風電發展

2025/08/26 19:31

新光鋼董事長粟明德（左）主持法說會。（記者林菁樺攝）新光鋼董事長粟明德（左）主持法說會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵加工大廠新光鋼（2031）董事長粟明德26日主持法說會，因新光鋼近年多元發展，發展與本業有關的離岸風電、風電等領域，粟明德今表示，因政府內閣調整，光電近期可能會慢下來，相對看好離岸風電發展。

新光鋼旗下有前端風電（7702）負責離岸風電水下基礎構建加工，持股約66.14%，也投資新威光電49%，進行屋頂型太陽能電廠開發與投資，對向陽多元光電則持股20%，跨入室內型漁電共生電廠開發與投資、綠電銷售等。

粟明德表示，光電近期確實有慢下來，但2030政府目標要蓋30GW，需求依舊龐大，預期有100萬噸的太陽能鋼材需求。近期颱風重創中南部光電，但新光鋼興建的自有案場或供料的相關案場，都維持零出險紀錄，相信政府組織調整後，光電政策仍會持續推進。

新光鋼與向陽合作屏東的案場達300MW，屬於溫室型農電共生，預計2027到2028年可完工，預期會有穩定的電費收益，粟明德更透露，已經有高科技大廠正在接洽採購綠電。他說，台灣不缺電，但缺綠電。

至於離岸風電部分，新光鋼預估整體市場會有230萬噸鋼材需求。他提到，台灣核電廠不用，太陽能又遇到瓶頸、慢下來，但離岸風電一定沒問題，最近跟世紀鋼、世紀風電也陸續與3-1、3-2風場簽約，這部分也會與前端合作，粟明德說，美國總統川普不發展風電，但「那是美國停下來」，未來幾年AI用電量可觀，台灣的離岸風電仍會持續推進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財