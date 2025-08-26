晴時多雲

經部：7月製造業生產指數年增19.55％ 連17紅

2025/08/26 18:59

經濟部今公布7月工業生產指數統計。（統計處提供）經濟部今公布7月工業生產指數統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求強勁，挹注資訊電子產業生產動能穩健，經濟部今公布7月工業生產指數113.53，年增18.11%，7月製造業生產指數114.22，年增19.55%，兩指數皆創歷年同期新高，連續17個月正成長。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增29.52%，其中積體電路業受惠高效能運算與AI應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工、IC 設計、IC 封測、主機板等產品持續增產，年增33.91%；電腦電子產品及光學製品業受惠AI應用及雲端資料服務需求暢旺，推升伺服器、其他通訊傳播設備、半導體檢測設備及零組件、交換器、固態硬碟等產品生產動能續強，年增39.03%。

傳統產業方面，受全球經貿情勢波動影響，市場需求續疲，加以部分廠商調節減產或進行產線檢修，致基本金屬業年減6.17%、化學材料及肥料業年減4.29%、汽車及其零件業年減2%；但機械設備業受惠半導體產業大廠積極擴充產能，年增7.62%。

經濟部預估，8月製造業生產指數落在112.19至116.19，年增9.6%至13.5%；經濟部統計處副處長陳玉芳說明，去年8月的製造業指數是歷年同期第3高，去年下半年的比較基期已墊高，高基期因素下，8月以後的年增率預期開始放緩，但如果下半年AI商機強勁不衰，期可抵消傳統產業放緩部分，不排除仍有維持雙位數年增率的可能。

