聰泰專注營運雙向佈局 看好三大核心領域成長

2025/08/26 18:16

聰泰總經理林沛宏看好無人載具、智慧城市、醫療、零售與工業自動化等市場都將為公司帶來新機會。（記者方韋傑攝）聰泰總經理林沛宏看好無人載具、智慧城市、醫療、零售與工業自動化等市場都將為公司帶來新機會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI影像工業邊緣計算採集卡供應商聰泰（5474）今日參加櫃買中心業績發表會，總經理林宏沛指出，公司核心技術仍以影像採集、影像轉換與影像傳輸三大領域為主，並持續穩定成長。近年來則延伸至專業攝影機代工，也擴展至邊緣運算平台，期望透過雙向布局，打造完整產品線、創造更高的附加價值。

林宏沛表示，隨著影像應用需求不斷增加，採集卡市場持續擴大，聰泰多年累積的技術與經驗成為穩固基礎。今年公司首次在專業攝影機代工領域開花結果，產品已正式量產，並挹注營運動能，這項布局並非短期切入，而是經過多年技術累積與評估，確定能掌握全套專業攝影機代工能力後才投入，以確保品質與市場競爭力。

在邊緣計算方面，聰泰自兩年前與輝達（NVIDIA）合作切入平台設計，並逐步累積客戶，現已維持每月6至8家新客戶導入。林宏沛指出，邊緣計算產品正處於高速成長期，公司推出多系列平台，包括輕量型方案到高算力系列，算力範圍從百級擴展至2000TOPS，鎖定無人載具、機器人、醫療、廣電等多元應用。

林進一步說明，公司不僅供應硬體，也將長期累積的SDK與AI技術導入平台，形成軟硬整合的完整解決方案。這使聰泰能為系統整合商或政府專案提供「一站式服務」，從影像採集模組、AI模型導入，到邊緣端與雲端的管理軟體，都能一次到位。

林宏沛舉例，在醫療應用上，聰泰最新的影像輸出卡可實現8毫秒超低延遲，已具備切入手術機器人市場的條件；而與輝達合作的HoloScan技術則可透過100G網路無壓縮傳輸多路影像，未來還將推進至800G，為高端醫療與廣電市場創造突破。

在市場策略上，聰泰維持代工（ODM/OEM）與自有品牌並行。傳統代工業務持續穩定，並逐步擴展至攝影機、影像轉換器與編碼器；同時公司透過國際展會與論壇推廣自有品牌，提升能見度，吸引更多新客戶。「我們希望品牌能帶動新客戶認識聰泰，並進一步合作更多產品與專案，形成正向循環」，林宏沛說。

對於競爭環境，林沛宏坦言，中國同業多年來不斷挑戰，但聰泰憑藉二十年技術積累與完善的服務，在全球客戶間建立穩固信任，保持領先優勢。他強調，公司並非僅僅是硬體廠，而是同時具備軟體能力的完整解決方案供應商，這是聰泰能長期維持競爭力的關鍵。

展望未來，林宏沛指出，影像應用需求將持續擴大，無人載具、智慧城市、醫療、零售與工業自動化等市場都將帶來新機會。聰泰將持續投資研發，推進產品世代演進，同時強化軟硬整合能力，期望成為全球智慧影像與邊緣計算領域不可或缺的合作夥伴。

