聯準會放鴿 A級美債近3月報酬衝7.9％

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國聯準會主席鮑爾8月22日在傑克森霍爾年會演說釋出降息訊號，市場資金湧向債市，激勵債市樂觀氣氛，特別是投資等級美債出現強勢反攻。法人指出，鮑爾演說關注焦點由通膨轉向失業，暗示最快9月就可能降息，很有可能是新一波降息循環的開始，對於利率變動敏感的長天期投資等級債將最為有利。

實際上，市場資金早就已經動起來搶先布局，近期債券ETF價格明顯走揚。根據CMoney統計，台灣發行的14檔A級以上投等美債ETF，近3月平均含息報酬率衝上7.92%，一掃今年上半年債市的頹勢。

00984B大華優利美A債15經理人郭修誠分析，控制通膨、維持就業水準是聯準會兩大職責，但鮑爾演說關注重點明顯由通膨轉向勞動市場，顯見比起通膨，勞動市場未來可能面臨更大壓力，促使聯準會可能必須於9月就採取預防性降息因應，且很有可能將會是新一波降息循環的前奏曲。

大華銀投信預估，在經濟成長和就業市場面臨降速壓力下，2025年底之前聯準會將有3碼的降息空間，可能分別在9月、10月和12月的FOMC會議上，宣布各降息1碼。

隨著聯準會立場轉鴿，郭修誠分析，長天期投資等級美債可望最為受惠，原因在於存續期越長的債券，對利率反應越敏感。也就是說，一旦啟動降息循環，長天期投資等級美債價格將有上漲機會。除此之外，長天期投等美債目前殖利率仍在相對高點，以00984B追蹤指數為例，截至8月22日，最新指數殖利率仍有5.99%，兼具收息、價差雙重潛力。

