關稅惡果發酵 瑞士「這類產業公司」逾3成將出走

瑞士機械電子製造協會表示，面對瑞士法郎走強，以及關稅導致美國業務下滑，31%的瑞士機電工程公司計劃將部分業務轉移到歐盟。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府的關稅措施重創瑞士產業。瑞士機械電子製造協會 （Swissmem） 週二（26日）表示，面對瑞士法郎走強，以及關稅導致美國業務下滑，31%的瑞士機電工程公司計劃將部分業務轉移到歐盟。

本月，瑞士遭遇美國全球最高關稅稅率之一，高達39%，而鄰國歐盟的關稅稅率為15%。避險貨幣瑞士法郎今年兌美元已升值約13%。

瑞士機械和工業聯合會主席Martin Hirzel表示，根據8月7日該關稅生效後，對385家會員公司進行的民意調查，許多瑞士科技公司正準備精簡和轉移業務。他在伯爾尼對記者說：「解僱是不可避免的」，並補充說，裁員規模將取決於政界人士降低美國關稅稅率的速度。

瑞士機械工業聯合會表示，受亞洲負利率和歐洲需求停滯的影響，2025年上半年瑞士科技業的商品出口年減0.9%，並稱第2季的業務趨勢尤其令人擔憂。

瑞士機械製造業聯合會補充，儘管瑞士對美國的科技出口在第一季大幅成長，但在4月美國威脅徵收關稅後，出口額出現下滑，導致第2季整體訂單量較去年同期下降13.4%。

