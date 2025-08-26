晴時多雲

新光鋼物流收租+電費收益 穩定貢獻EPS逾2元

2025/08/26 17:22

左起為新光鋼董事長粟明德、總經理曾明山、副總劉百慧。（記者林菁樺攝）左起為新光鋼董事長粟明德、總經理曾明山、副總劉百慧。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕通路剪裁大廠新光鋼（2031）26日下午舉行法說會，新光鋼董事長粟明德表示，為創造穩定現金流，新光鋼第四座物流中心預計明年動工，屏東光電案場300MW也持續興建，並將投資10億元於嘉義馬稠後建設廠，規劃為橋梁用鋼材加工中心。粟明德表示，今年下半年表現可望與上半年持平，明年公共工程挹注下，營運展望可優於今年。

粟明德表示，新光鋼以剪裁零售為主，是鋼鐵業的Costco好事多，透過新樺、前端等子公司複合式加工 ，包括橋樑鋼結構、離岸風電水下基礎構件、電廠的水道用鋼管等，可進一步提升利潤。

粟明德提到，AI 商機大，因輝達在台設總部，t超過40多家供應鏈，AI會帶動基礎設施如資料中心、GPU 超級運算中心、機器人、伺服器冷卻系統等和電力設備都依賴大量的硬體設施，而這些設施需要大量鋼鐵來建造，新光鋼有建廠相關機會。

他提到，景氣不好時會建造物流中心，不僅材料、工錢都相對便宜，新光鋼已有3座物流中心，並對外出租，目前3座物流中心每年貢獻3億元租金，未來也規劃調漲租金，雖對整體營收貢獻度不高，但有穩定現金流，另一塊為與向陽合作的農電、魚電共生業務，也會有穩定電費收益，位於屏東新規劃300MW溫室型農電共生案場，2027年到2028年完工。粟明德預期，三到四年後，光是物流與光電業務每年對EPS貢獻將達到2元以上。

目前新光鋼在手訂單金額仍有100億元，預期在風電工程、公共工程等專案大量交貨下，樂觀看待明年營運表現，粟明德提到，雖鋼鐵上游製造業受到關稅影響，但新光鋼是加工剪裁、影響有限，但因關稅影響第3季客戶偏觀望，但不確定性降低，第4季可望逐漸回復，今年全年銷售目標為52萬公噸鋼材，較去年成長27%。

新光鋼上半年合併營收為新台幣96.4億元，年增35.2%，因國內風電專案工程配合工進密集交貨與美國對等關稅影響客戶加速拉貨，上半年毛利率為7.7%，年減1.3個百分點，而營業費用控制得宜下，上半年營業利益為新台幣4.6億元，大幅成長87.6%，上半年在業外投資收益挹注下，上半年歸屬母公司淨利為新台幣6.6億元，每股盈餘達2.07元。

