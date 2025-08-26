雷虎7月EPS 0.16元 連拉2根漲停

雷虎7月EPS 0.16元。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕無人機股雷虎（8033）自結7月財務數字，7月營收1.31億元，年增35%，稅後盈餘0.25億元，年增7.33倍，每股稅後盈餘0.16元。

雷虎上半年每股稅後盈餘0.7元，其中， 6月營收1.89億元，年增73%，稅後盈餘0.78億元，年增169%，每股純益0.51元，單月賺贏去年全年的0.5元。

雷虎上週從處置股出關後，表現持續強勢，今日開高後攻上漲停161元，連2個交易日漲停，再刷歷史新高，成交量1.24萬張，終場漲停委買張數逾2100張。

外資今日買超271張，投信買賣超為0，總計三大法人買超213張。

上周行政院院會通過明年度中央政府總預算案，歲入編列2.8兆元，歲出編列約3兆元，其中國防預算達9495億元，占明年GDP的3.32%，創歷史新高，較今年度增加1768億元、年增率22.9%。

除國防預算增加利多外，雷虎對國防部軍備局的4.87萬架、採購金額上看500億元的標案，積極評估中。

