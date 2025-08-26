0052將進行分割 9月25日召開書面受益人會議

0052分割議案受益人會議預計時程。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦科技ETF（0052）將於9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割，將有助吸引更多散戶參與。若分割案通過，0052將以受益人會議當日基金淨值為基準，採回到發行價32.48元以上最大整數倍為分割倍數，預計完成後，每張入手價僅需約4萬元，讓投資人進場門檻大幅降低，也提升市場流動性。

富邦投信指出，隨台股行情變化，至8月22日0052每單位淨值為201.33元，考量市場習慣的交易價格區間，使市價更貼近基金淨值波動，維持基金之長期可交易性，擬透過受益人會議決議是否進行分割作業。

根據0052信託契約及公開說明書相關規範，分割的比例應為整數倍，且經受益人會議通過時之分割後每受益權單位淨資產價值，應大於或等於初次發行價格（本基金初次發行價格為32.48元）。本次0052執行分割作業的分割倍數目前預估為6倍，但實際執行的分割倍數，需依受益人會議通過當日的分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。

富邦投信舉例，若分割後的淨值介於162.40至194.87元間，分割倍數為5倍；若淨值介於194.88至227.35元間，分割倍數為6倍；若淨值介於227.36至259.83元間，分割倍數為7倍，以此類推。

0052分割議案將於9月25日以書面方式召開受益人會議，議題為是否同意「富邦台灣科技指數證券投資信託基金」進行分割，並授權經理公司以最大整數倍為分割倍數。並自8月27日至9月25日停止0052基金受益憑證過戶，同時8月19日為信用交易最後回補日，停止融券賣出。

0052持有人於9月3日起將收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，約數分鐘內即可完成，但須留意電子投票時間為9月4日至9月22日晚間24時止。

分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數過半以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數半數以上同意。若通過0052將以受益人會議當日基金淨值為基準，採回到發行價32.48元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

截至今年7月底，0052受益人數達2萬8177人，基金規模約145.34億元。市場預期，若分割順利完成，將進一步釋放「小台積電」的市場吸引力，讓更多投資人以更親民的價格參與AI科技長期成長趨勢。

