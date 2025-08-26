年薪286萬元起跳！美調查「8個職位」雇主急要人

《FinanceBuzz》調查整理出8個雇主急缺、無法快速填補的職位，並且這些職位年薪都超過9.5萬美元。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果你厭倦了必須靠兼職或副業來增加收入，也許是時候考慮換個高需求的職業了。美國財經媒體《FinanceBuzz》調查整理出8個雇主急缺、無法快速填補的職位，並且這些職位年薪都超過9.5萬美元（約新台幣286萬元），預計到2033年，這些領域發展仍會有所增長，且薪資水準更高，所有數據均來自美國勞工統計局（BLS）。

1.數據科學家：平均年薪11萬2590美元（約新台幣339萬元）

如果你喜歡整理數據，使用分析工具提取洞察力，數據科學家可能很適合你。通常需要學士學位，數學、統計或電腦科學背景會有幫助，該領域預計未來幾年的就業率將達到36%。

請繼續往下閱讀...

2.醫療與健康服務經理（Medical and health services manager）：平均年薪11萬7960美元（約新台幣355萬元）

醫療人力短缺嚴重，且預計將持續，行政職位通常需要學士學位及醫院或醫療機構經驗。在美國每年約有6萬1400個職缺，但到2028年將有10萬個職缺。

3.資訊安全分析師：平均年薪12萬4910美元（約新台幣376萬元）

隨著科技普及，資訊安全需求持續增加，預計增長33%，美國每年約1萬7300個職缺，通常需要電腦科學學士學位及專業證照。

4.獸醫：平均年薪12萬5510美元（約新台幣378萬元）

寵物數量創歷史新高，獸醫需求也隨之增加。預計到2033年，獸醫的就業率將成長19%。需取得獸醫博士學位及國家執照。

5.精算師：平均年薪12萬5770美元（約新台幣379萬元）

精算師運用數學、統計和金融理論分析經濟成本，包括風險和不確定性。通常，精算師在保險公司工作。如果你擁有紮實的數學和商業背景，或許值得考取必要的認證，才能達到職涯轉型。預計到2033年，該領域就業率將成長22%。

6.專科護理師：平均年薪13萬2050美元（約新台幣398萬元）

自疫情之後，麻醉護理師、助產和專科護理師的需求一直很高，預計到2033年，這項需求將以40%的速度持續成長。如果該領域沒有新的人才，最早到2028年就可能出現嚴重短缺。

7.醫師助理（Physician Assistant）：平均年薪13萬3260美元（約新台幣402萬元）

2023年，美國醫師助理的職位數量為15萬3000個，預計到2033年將增加28%。不過，該職位確實需要碩士學位和國家執照，教育門檻高，因此，如果不進行改革以讓教育更容易獲得，該領域可能會繼續延續醫療保健領域長期人手不足的趨勢。

8.電腦與資訊研究科學家：平均年薪14萬910美元（約新台幣425萬元）

如果您熱衷於突破科技極限，並將突破轉化為現實世界的創新，這個領域適合你，能從事電腦和資訊研究科學領域的工作。預計到2033年，該領域的就業成長率將達到26%。

報導總結，這些高薪職位之所以急缺，不是因為不受歡迎，而是教育成本與生活成本讓許多合格的人才望而卻步。若能降低學習門檻，將更快填補職缺，並讓更多人有機會進入高薪職涯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法