晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

年薪286萬元起跳！美調查「8個職位」雇主急要人

2025/08/26 16:51

《FinanceBuzz》調查整理出8個雇主急缺、無法快速填補的職位，並且這些職位年薪都超過9.5萬美元。（示意圖，彭博）《FinanceBuzz》調查整理出8個雇主急缺、無法快速填補的職位，並且這些職位年薪都超過9.5萬美元。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果你厭倦了必須靠兼職或副業來增加收入，也許是時候考慮換個高需求的職業了。美國財經媒體《FinanceBuzz》調查整理出8個雇主急缺、無法快速填補的職位，並且這些職位年薪都超過9.5萬美元（約新台幣286萬元），預計到2033年，這些領域發展仍會有所增長，且薪資水準更高，所有數據均來自美國勞工統計局（BLS）。

1.數據科學家：平均年薪11萬2590美元（約新台幣339萬元）

如果你喜歡整理數據，使用分析工具提取洞察力，數據科學家可能很適合你。通常需要學士學位，數學、統計或電腦科學背景會有幫助，該領域預計未來幾年的就業率將達到36%。

2.醫療與健康服務經理（Medical and health services manager）：平均年薪11萬7960美元（約新台幣355萬元）

醫療人力短缺嚴重，且預計將持續，行政職位通常需要學士學位及醫院或醫療機構經驗。在美國每年約有6萬1400個職缺，但到2028年將有10萬個職缺。

3.資訊安全分析師：平均年薪12萬4910美元（約新台幣376萬元）

隨著科技普及，資訊安全需求持續增加，預計增長33%，美國每年約1萬7300個職缺，通常需要電腦科學學士學位及專業證照。

4.獸醫：平均年薪12萬5510美元（約新台幣378萬元）

寵物數量創歷史新高，獸醫需求也隨之增加。預計到2033年，獸醫的就業率將成長19%。需取得獸醫博士學位及國家執照。

5.精算師：平均年薪12萬5770美元（約新台幣379萬元）

精算師運用數學、統計和金融理論分析經濟成本，包括風險和不確定性。通常，精算師在保險公司工作。如果你擁有紮實的數學和商業背景，或許值得考取必要的認證，才能達到職涯轉型。預計到2033年，該領域就業率將成長22%。

6.專科護理師：平均年薪13萬2050美元（約新台幣398萬元）

自疫情之後，麻醉護理師、助產和專科護理師的需求一直很高，預計到2033年，這項需求將以40%的速度持續成長。如果該領域沒有新的人才，最早到2028年就可能出現嚴重短缺。

7.醫師助理（Physician Assistant）：平均年薪13萬3260美元（約新台幣402萬元）

2023年，美國醫師助理的職位數量為15萬3000個，預計到2033年將增加28%。不過，該職位確實需要碩士學位和國家執照，教育門檻高，因此，如果不進行改革以讓教育更容易獲得，該領域可能會繼續延續醫療保健領域長期人手不足的趨勢。

8.電腦與資訊研究科學家：平均年薪14萬910美元（約新台幣425萬元）

如果您熱衷於突破科技極限，並將突破轉化為現實世界的創新，這個領域適合你，能從事電腦和資訊研究科學領域的工作。預計到2033年，該領域的就業成長率將達到26%。

報導總結，這些高薪職位之所以急缺，不是因為不受歡迎，而是教育成本與生活成本讓許多合格的人才望而卻步。若能降低學習門檻，將更快填補職缺，並讓更多人有機會進入高薪職涯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財