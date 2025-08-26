晴時多雲

Vivo新機V60跨界聯名泡泡馬特 全年銷量拚年增40％

2025/08/26 16:50

vivo台灣總經理陳怡婷。（記者王憶紅攝）vivo台灣總經理陳怡婷。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕vivo 今（26）日發表全新V60，vivo台灣總經理陳怡婷表示，V60是首款結合蔡司長焦鏡頭的手機，採潛望式設計，並納入全焦段人像、濾鏡、AI影像等功能，同時，也針對遊戲操控功能進行優化調整，滿足重度手遊用戶需求，預期V60銷量將較前一代成長30%以上，而整體而言，全年銷售量、銷售金額可年增逾40%。

陳怡婷說，v60更首度跨界與席捲全球潮玩的超人氣品牌POP MART旗下的人氣IP ZSIGA合作，推出限定個性化主題、相框等專屬內容，並加碼多款限量收藏的療癒周邊贈品，與POP MART合作，主要是ZSIGA的童貞、叛逆、勇敢、自由等與vivo品牌形象相合，雙方洽談一年多終於推出，而此次聯名的費用可說名列vivo在台行銷費用的前三名。

陳怡婷指出，聯名ZSIGA下，希望進一步拓展手機品牌再通路門市的能見度，且目前已有不少百貨公司主動接洽。

陳怡婷說，年底前Vivo手機營銷主力仍以中、高階產品線為主，除V60外，第4季會推出V60 Lite系列手機，進而推動整體V系列手機銷量年增40%。就全年表現而言，在X、V兩大系列推動，Vivo今年整體中高階機種銷量、金額，都可望較去年成長40%。

陳怡婷指出，之前首款折疊手機X Fold 5上市後，帶動整體折疊手機市場規模擴大，由於Vivo鋪貨貨源本就不多，因此目前仍處於供不應求的情況。

