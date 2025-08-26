在Costco購買黃金三大優缺點 美媒明白說

在Costco購買金條和金幣主要好處之一就是方便。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕民眾過去購買黃金的選擇有限，但現在可以選擇在好市多（Costco）和沃爾瑪（Walmart）等大型零售商購買，美國CBS新聞與投資節目和黃金專家整理出在Costco選購黃金的潛在優缺點。

優點一：方便

就像在實體店或網上購物一樣，在Costco購買金條和金幣主要好處之一就是方便。可以選擇在特定門店購買金條，也可以通過Costco網站線上網購。

缺點一：不退貨。

如今的網購文化讓購物變得比以往任何時候都更加便捷，大多數零售商都允許退貨或退款，但在Costco購買黃金則不予退貨，因為購買黃金被視為「最終交易」。

優點二：加價幅度更低

過去幾年，每盎司黃金的價格大幅上漲，甚至一度創下歷史新高。鑒於成本已經很高，黃金投資者需要注意購買實物黃金的加價幅度。而Costco黃金的加價幅度往往低於其它選擇，因此是一個頗具吸引力的選擇。專家表示，很多獨立經銷商的加價幅度在2%到30%之間，而Costco的加價幅度只有2%。

缺點二：選擇有限

雖然Costco的購買便利性很高，但購買黃金的選擇卻很少，而且，Costco還限制購買的黃金數量。

優點三：信任因素

市面上黃金投資領域可能存在一些不良交易者，因此需要選擇一家信譽良好的公司，而這對於像Costco這樣家喻戶曉的知名品牌來說，該公司有很大的信譽。

缺點三：不提供黃金回購

在Costco購買黃金很容易獲得，但如果想變現投資，該零售商不會回購金條和金幣。財務顧問表示，如果在Costco購買貴金屬，想出售時，就需要與其他貴金屬經銷商建立聯繫。經銷商通常會提供回購價格比最初從他們那裡購買的產品更優惠，而且，有時不會買回其他賣家的黃金。

