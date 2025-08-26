3月保險業者新增房貸 是2023年同期的4倍之多

銀行房貸資金吃緊，購屋民眾申貸排長龍，保險業者反而成為另一個管道。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕銀行房貸資金吃緊，購屋民眾申貸排長龍，保險業者反而成為另一個管道，據聯徵中心統計，3月保險業者新增房貸件數為657件，即便未破1千件，但對比2023年同期，則已成長4倍之多。

根據信義房屋彙整，3月房貸往來機構統計，銀行有近1.8萬件最多，其次則是農漁會信用部、有2008件，第三則是信用合作社的792件，第四為保險業者的657件，另外郵政儲金匯業局也有38件。

進一步攤開3月各房貸機構的平均利率，以信用合作社最高、平均約2.76%，而郵局最低、約2.27%，其它則落在2.32%至2.34%間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，保險公司過去礙於通路、成本與產品競爭力等狀況下，幾乎退出房貸市場，多以保險客戶服務為主，不過在銀行端的資金吃緊後，房貸利率逐漸調高，壽險業也開始願意爭取一些房貸業務，提供民眾多元房貸管道的方案，現在銀行端資金吃緊，有需求的民眾也會往農漁會、網銀與保險公司看看有沒有申辦的機會。

3月平均房貸利率 信用合作社2.76%最高

根據統計，上一波景氣高峰的2013年，保險房貸新增業務量單月超過3300件，不過，隨之陸續減少，2023年1月只有67件，創單月新增最低量，不過，去年9月房貸開始吃緊與第七波管控後，保險公司每月新承做量逐漸增加，去年第四季與今年第一季平均每個月新增房貸數量近600件。

至於，房貸利率部分，保險業者的房貸利率也跟隨市場波動，2024年央行要求銀行自主管理時，有壽險公司網站提供優質客戶都會區房貸2.2%起，之後網站公告改為都會區一般客戶房貸利率2.38%起，近期網站則是首購民眾表定利率2.65%起。＃

