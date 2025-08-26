晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

3月保險業者新增房貸 是2023年同期的4倍之多

2025/08/26 16:10

銀行房貸資金吃緊，購屋民眾申貸排長龍，保險業者反而成為另一個管道。（記者徐義平攝）銀行房貸資金吃緊，購屋民眾申貸排長龍，保險業者反而成為另一個管道。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕銀行房貸資金吃緊，購屋民眾申貸排長龍，保險業者反而成為另一個管道，據聯徵中心統計，3月保險業者新增房貸件數為657件，即便未破1千件，但對比2023年同期，則已成長4倍之多。

根據信義房屋彙整，3月房貸往來機構統計，銀行有近1.8萬件最多，其次則是農漁會信用部、有2008件，第三則是信用合作社的792件，第四為保險業者的657件，另外郵政儲金匯業局也有38件。

進一步攤開3月各房貸機構的平均利率，以信用合作社最高、平均約2.76%，而郵局最低、約2.27%，其它則落在2.32%至2.34%間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，保險公司過去礙於通路、成本與產品競爭力等狀況下，幾乎退出房貸市場，多以保險客戶服務為主，不過在銀行端的資金吃緊後，房貸利率逐漸調高，壽險業也開始願意爭取一些房貸業務，提供民眾多元房貸管道的方案，現在銀行端資金吃緊，有需求的民眾也會往農漁會、網銀與保險公司看看有沒有申辦的機會。

3月平均房貸利率 信用合作社2.76%最高

根據統計，上一波景氣高峰的2013年，保險房貸新增業務量單月超過3300件，不過，隨之陸續減少，2023年1月只有67件，創單月新增最低量，不過，去年9月房貸開始吃緊與第七波管控後，保險公司每月新承做量逐漸增加，去年第四季與今年第一季平均每個月新增房貸數量近600件。

至於，房貸利率部分，保險業者的房貸利率也跟隨市場波動，2024年央行要求銀行自主管理時，有壽險公司網站提供優質客戶都會區房貸2.2%起，之後網站公告改為都會區一般客戶房貸利率2.38%起，近期網站則是首購民眾表定利率2.65%起。＃

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財