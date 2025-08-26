晴時多雲

力麗擴大印尼產能 推動能源轉型與資產活化

2025/08/26 16:08

力麗面對本業壓力與國際匯率波動，正積極調整經營策略。（記者方韋傑攝）力麗面對本業壓力與國際匯率波動，正積極調整經營策略。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕加工絲大廠力麗（1444）面對本業壓力與國際匯率波動，正積極調整經營策略，本業已不再追求大幅擴張，而是以精準擴產為目標，隨著新台幣匯率回升，整體虧損情況已逐步改善，後續將搭配強化海外佈局，以及國內資產活化，透過能源轉型、資產活化及海外布局為三大支柱，持續推動多元化經營，為下一階段發展奠定基礎。

力麗總經理陳漢卿表示，力麗針對台灣市場短缺品項加以調整生產布局，目前加工絲稼動率僅剩五至六成，「在這個環境下，不能再盲目擴張，而是要做市場真正需要的東西」，公司上半年本業僅虧損約1.3億元，但因提列高達2.3億元至2.4億元的停工損失，使財報承壓。不過，美元兌新台幣匯率自第3季已從1：29.8回升至1：30.5，匯損狀況已逐步改善。

除了穩固本業，力麗同步展開轉型探索，公司已投入能源與新事業，包括儲能（SRF）領域，以及廠區太陽能設備回購，以滿足用電大戶採用10%綠電的義務條件。此外，資產活化是另一支撐力麗的重要策略，彰化廠區部分單位停產後，已陸續清空並轉作出租，對AI資料中心等新租戶持開放態度。桃園、中壢舊廠同樣出租，目前每月租金收入約700萬元，預估明年將超過千萬元，成為公司穩定的現金流來源。

地產合作亦在推進中，公司與建商合作的北市科建案，鎖定28至35坪中小坪數產品，預計明年（2026年）推出，待售出後認列收益。海外布局方面，力麗印尼廠將專注於特殊規格產品，並規劃擴建一座織布廠，預計10月通過核准後動工，明年投產。現有織布機691台，未來將增加288台，總數可望達979台，展現持續深耕海外市場的決心。

