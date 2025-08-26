晴時多雲

中國人鑽漏洞搞移居！日本不忍了：提高「社長簽證」門檻6倍！

2025/08/26 16:18

日本出入國管理廳今天公布有關外國人在日本創業所需的在留資格「經營管理簽證」的修正草案，把取得簽證所需資本額提高6倍，至3000萬日圓以上。圖為東京入國管理局。（美聯社）日本出入國管理廳今天公布有關外國人在日本創業所需的在留資格「經營管理簽證」的修正草案，把取得簽證所需資本額提高6倍，至3000萬日圓以上。圖為東京入國管理局。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本出入國在留管理廳在週二（26日）公布了有關外國人在日本創業所需的在留資格「經營管理簽證」的修正草案，將收緊現行的資格和資本額要求，資本額將由現行的「500萬日圓以上」（約104.95萬元新台幣）大幅提高至「3000萬日圓以上」（約629.7萬元新台幣），相當於現行的6倍，也把雇用員工當作必要條件，並追加申請人的工作經驗與學歷條件。日媒指出，此舉意在抑制不符合制度原意的中國人等外國人湧入，新制預計經過意見徵詢後，於10月中旬正式施行。

綜合日本媒體報導，日本當局發現，有好幾起為了獲得經營管理簽證，而設立空殼公司的案例，這被視為嚴重的社會問題。因為根據現行制度，只要具備「500萬日圓以上的資本額」或「聘僱2名以上的全職員工」，並在日本國內設立辦公室，即可獲得最長5年的居留資格。

在中國的社群「小紅書」上，經營管理簽證被描述「社長簽證」，是個只要準備500萬日圓以上的資本，並確保營業據點，就能輕鬆取得的簽證。由於沒有年齡、學歷、語言上的嚴苛限制，且還能攜帶家屬，更被大力宣傳為「門檻不高」的移居日本方式。

在《讀賣新聞》3月的報導中，化名許健的50歲男性就是透過經營管理簽證，原本在武漢經營書店的他，於2023 年 6 月移居大阪，目前從事替中國人介紹日本不動產公司的顧問業，他當初申請後，只花了約 3 個月便順利拿到經營管理簽證。此外，40多歲男性王紅運（化名）是名富裕人士，他在2022年拿到經營管理簽證後，就從上海移居大阪，並在大阪市內持有多棟高樓豪宅，他坦言：「只要 500 萬日圓就能移居日本，實在太便宜了。」

有鑑於簽證申請門檻過低，導致相關亂象頻傳，本次的修正草案不僅提高資本金門檻至3000萬日圓以上，還新增「至少聘僱1名全職員工」的必備條件，也就是要滿足2項條件才有可能獲得經營管理簽證。

除此之外，也對申請人新增經驗和學歷限制，申請人必須具備3年以上的經營管理經驗，或是相當於碩士程度的經營管理學位。且在審核簽證時，還強制規定需經由中小企業診斷士等專業人士來審核事業計畫。

根據出入國在留管理廳資料，截至2024年底，取得經營管理簽證的中國人人數，已達到2萬1740人，是2015年的兩倍以上，更占所有外國人的一半以上，大多數申請人的主要目的，是以移居日本並經營民宿為主，並不符合制度宗旨。

