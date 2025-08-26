晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

笑臉攻勢無效！川普寸步不讓 韓15％關稅未降

2025/08/26 15:56

美國總統川普25日在白宮會晤南韓總統李在明。（路透）美國總統川普25日在白宮會晤南韓總統李在明。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，儘管韓國總統李在明在與美國總統川普首次會面中竭力遊說，但川普寸步不讓，堅持南韓遵守近期達成的關稅協議條款，包括對美國數千億美元的投資，以及維持15%關稅不變。

川普與李在明對兩國在北韓、集體安全與造船等議題上的密切合作表達樂觀，但美國對南韓進口產品設定的15%關稅，川普堅持不變。川普會後表示，「我們堅守陣地，他們將達成他們已同意的協議」。

該峰會結束後，有消息稱大韓航空計畫採購逾100架波音噴射機，韓國企業在3500億美元政府有關的美國投資金額外，也進行民營部門的投資。

25日稍早，川普在社群媒體上指稱，韓國的政治動盪可能使美國無法與首爾達成協議，此發文使該會面岌岌可危，但會面期間，緊張氣氛似乎不明顯，而川普稱讚李在明是「南韓非常出色的代表」，顯示李與其團隊成功化解峰會前的緊張。

這位南韓領導人發動魅力攻勢，讚揚美國股市的上漲、川普在橢圓形辦公室增添的黃金裝飾及其維和努力，並要求他專注於終結韓半島的緊張局勢。

川普表示，他希望再度會面北韓領導人金正恩，並說，在他第一任期時的3次會面中，兩人關係變得「非常友好」。川普也祝賀李在明勝選，表示「我們百分百支持你」。

川普與李在明對一項造船協議表達認同，川普承諾採購南韓船舶，李也承認川普希望韓國造船廠落腳美國，並僱用美國勞工，韓國另外的美國民間產業投資計畫預計可達1500億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財