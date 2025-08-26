笑臉攻勢無效！川普寸步不讓 韓15％關稅未降

美國總統川普25日在白宮會晤南韓總統李在明。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，儘管韓國總統李在明在與美國總統川普首次會面中竭力遊說，但川普寸步不讓，堅持南韓遵守近期達成的關稅協議條款，包括對美國數千億美元的投資，以及維持15%關稅不變。

川普與李在明對兩國在北韓、集體安全與造船等議題上的密切合作表達樂觀，但美國對南韓進口產品設定的15%關稅，川普堅持不變。川普會後表示，「我們堅守陣地，他們將達成他們已同意的協議」。

該峰會結束後，有消息稱大韓航空計畫採購逾100架波音噴射機，韓國企業在3500億美元政府有關的美國投資金額外，也進行民營部門的投資。

25日稍早，川普在社群媒體上指稱，韓國的政治動盪可能使美國無法與首爾達成協議，此發文使該會面岌岌可危，但會面期間，緊張氣氛似乎不明顯，而川普稱讚李在明是「南韓非常出色的代表」，顯示李與其團隊成功化解峰會前的緊張。

這位南韓領導人發動魅力攻勢，讚揚美國股市的上漲、川普在橢圓形辦公室增添的黃金裝飾及其維和努力，並要求他專注於終結韓半島的緊張局勢。

川普表示，他希望再度會面北韓領導人金正恩，並說，在他第一任期時的3次會面中，兩人關係變得「非常友好」。川普也祝賀李在明勝選，表示「我們百分百支持你」。

川普與李在明對一項造船協議表達認同，川普承諾採購南韓船舶，李也承認川普希望韓國造船廠落腳美國，並僱用美國勞工，韓國另外的美國民間產業投資計畫預計可達1500億美元。

