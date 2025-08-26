晴時多雲

中年裁員、老年回鍋！中國強制社保掀亂象 麥當勞招聘退休員工

2025/08/26 15:49

中國將自9月1日起，全面強制繳納社會保險，但在經濟低迷的背景下，卻引發民怨。（示意圖，彭博）中國將自9月1日起，全面強制繳納社會保險，但在經濟低迷的背景下，卻引發民怨。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國將自9月1日起，全面強制繳納社會保險，本意是為了補足退休金制度、確保勞工保障，但在經濟低迷的背景下，卻引發廣大民怨。由於社保費用增加企業的人力成本，不少公司為了壓低支出，出現「中年員工被裁退、退休人士再回鍋」的現象。部分企業甚至願意以優渥條件延攬已退休、無須再繳社保的年長勞工，導致職場上形成頗為反常的「中年裁員、老年上班」的奇特景象。

據新加坡《聯合早報》報導，「22歲上崗，35歲下崗，50歲再上崗，奇特的中國職場。」中國強制社保進入倒數計時，網路上一些段子層出不窮，主要圍繞2個年齡層，一邊是中年求職者面臨薪資縮水、甚至被裁員的雙重壓力；另一邊，無須繳納社保的退休人員，反而成為企業爭相招募的人。

中國最高法院8月初公布，企業和員工間任何不繳社保的私下協議都無效的解釋，並從9月1日實施，這之後，「麥當勞招聘退休員工」一度登上微博熱搜。有網友調侃，未來「七老八十還得出去工作，得請假回家過60大壽」；也有人對退休返聘表達不滿，表示「退休了還要跟年輕人搶，就不能拿著退休金認真過退休生活嗎？」

儘管中國麥當勞迅速澄清，招聘退休員工並非新做法，但《聯合早報》查詢多家求職網站和社群媒體平台發現，相關職位涵蓋餐廳服務員、店員、檔案員、財務等多個領域，月薪從3000元至6000元人民幣（約新台幣1.2萬至2.5萬元）不等，其中不少招聘啟事發布於8月的前兩週，即最高法院發布後。

報導指出，對於餐飲、零售等薄利小微企業而言，招聘退休人士的經濟效應很清楚。以上海為例，雇用普通員工每月企業社保支出約2800元人民幣（約新台幣1.16萬元），即便按照當地最低月薪標準2740元人民幣（約新台幣1.14萬元）計算，用人單位每月也須支出至少5540元人民幣（約新台幣2.3萬元）。而退休人員因無須繳納社保，直接節省近一半人力成本。

為了節省成本，一名建築行業從業者透露，一些小型企業通常只在生意旺季臨時僱用工人，以規避社保義務；而中型企業則多採用「最低保障」策略，只為參與投標、信用評分等所需的核心員工繳納社保，其餘員工則視為臨時工，僅購買集體工傷與意外險。

新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍受訪表示，中國強制社保實施後，勢必引發多方博弈。用人單位與員工之間，可能需要重新分攤社保成本；員工可能因此跳槽；企業可能轉而招聘無需繳社保的退休人員，甚至有部分小微企業因成本壓力難以為繼，被迫關停。

他說，在這個調整過程中，企業倒閉的情況難以避免，但預計是少數，更多企業將不得不承擔更高的人力成本。儘管招聘退休員工在短期內能降低開支，但也可能帶來生產效率下降等隱性代價。

傅方劍指出，這樣的轉型不可能一蹴而就，需要時間和系統性努力。但從國家安全和經濟發展的角度看，中國若要真正邁入發達國家行列，前提是讓老百姓富起來。「如果工資長期低迷，那肯定不是真正的發達國家。」

