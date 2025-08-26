中國面板廠控產、控銷成常態 Omdia謝勤益：台廠受惠

中國面板廠控產、控銷成常態，Omdia總經理謝勤益表示，台廠可望受惠。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕研究機構Omdia今日舉行研討會，顯示器產業研究總經理謝勤益表示，8月起中國面板廠再度啟動大規模控產動作（降產能利用率），使面板價格尤其電視面板報價已出現止跌，預期第4季面板供需有望維持平衡，台廠將可受惠。

不過今年以來因為關稅的不確定性，謝勤益坦言，今年面板景氣沒有年初預期好，Omdia將今年面板營收成長幅度由6%砍至3%，出貨面積成長從5%下修至4%。

謝勤益指出，過去面板供需常常受到季節性循環影響，但是自去年起面板廠與整機廠之間博弈日益明顯，中國面板廠因為產能具絕對優勢，一但發現需求不好，立即調降產能稼動率，透過「控產、控銷」方式讓價格回穩；整機廠則以減單因應，避免面板過度漲價，雙方各有策略下，面板供需出現新秩序，價格從過去波動劇烈轉為穩定。

謝勤益說，目前中國在LCD產能已佔全球近8成，幾乎形成壟斷局面；並持續在OLED上進行投資。然而，OLED市場仍是一條「燒錢之路」。除了韓廠三星、LG能穩定獲利，多數中國廠商需依賴LCD利潤補貼OLED業務，甚至透過「新廠養舊廠」的資本循環維持營運，因此，中國面板廠在LCD上有一定要獲利的壓力，加上中國面板廠在LCD上的折舊陸續結束，可以預期未來中國面板廠控產、控銷情況將成為常態。

台灣面板廠因產能小於中國，在價格上扮演追隨者，當中國面板廠為了獲利控產、控銷，台廠自然也可受惠，只是難有超額利潤。

