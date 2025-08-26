晴時多雲

日產遭第2大股東追殺！賓士出清逾百億持股 股價暴跌逾6％

2025/08/26 14:56

日產遭第2大股東追殺！賓士出清逾百億持股，股價暴跌逾6%。（彭博）日產遭第2大股東追殺！賓士出清逾百億持股，股價暴跌逾6%。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雪上加霜，賓士週一宣佈將出清日產汽車3.8%、價值約3.46億美元（約新台幣105.35億元）的持股，受此消息衝擊，週二日產股價暴跌逾6%。

日產週二股價開盤直接大跌21日圓或5.78%，以342日圓開出，股價一度觸及338日圓，終場收340.3日圓，跌6.25%，累計今年來，股價跌28.39%。

CNBC報導，賓士發言人週一表示，賓士退休金信託將剝離其在日產價值約3.46億美元的股份。

發言人補充，日產的持股早在2016年已轉入退休金資產，並非具有戰略性的重要投資，因此將剩餘的3.8%股權出售，是作為投資組合調整的一部分。目前日產持股僅佔該基金總投資的2.7%，而戴姆勒卡車股份公司（Daimler Truck AG）則占比近93%。

根據倫敦證交所集團（LSEG）的數據，賓士是日產的第2大股東，僅次於持有35.7%股份的法國雷諾（Renault）。

此舉進一步加重了日產股價的壓力，日產近期深陷美國汽車關稅、產品銷售下滑，以及電動車轉型挑戰等重大困境，同時還要面對來自強大中國車企的削價競爭。

