農曆七月鬼門開！ yes123：上班族公認「這種鬼」比真鬼更可怕

yes123求職網日前進行「農曆7月上班禁忌與職場鬼怪調查」。

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆7月「鬼月」已經到來，除了民俗禁忌引發熱議，近期的「內鬼」洩密事件也引發熱議。根據yes123求職網最新發布的調查顯示，上班族的恐懼不僅僅來自於看不見的「好兄弟」，更多是來自於職場上貨真價實的「討厭鬼」同事，調查發現，逾7成的上班族最害怕辦公室「心機鬼」，認為這種鬼比真的鬼更可怕。

農曆7月已至，為了解上班族關注的鬼月「職場禁忌」，曾經碰過哪些「辦公室鬼故事」？yes123求職網日前進行「農曆七月上班禁忌與職場鬼怪調查」，調查發現，近6成的上班族曾在鬼月期間獨自一人在辦公室加班，這些獨自加班的經驗中，竟有44%的人表示曾遇過難以解釋的奇怪狀況 。

根據調查，逾7成上班族曾遭遇「公司某個角落出現怪聲」的辦公室「恐怖經驗」，其次依序為「感覺某個角落有影子閃過」、「感覺有腳步聲接近，卻沒看到人」，以及「公司電燈忽明忽滅」。種種無法解釋的現象，讓將近3分之1的上班族坦言，不敢在農曆7月獨自夜間加班 。也有逾6成上班族在鬼月會遵循生活禁忌，包括「不夜遊或減少夜生活」、「避免到水邊戲水」及「晚上不吹口哨」。

但比起繪聲繪影的鬼故事，真正讓上班族心累的，恐怕是身邊的「職場鬼怪」。此次調查列出了10大最令人害怕的同事類型，前3名可說是「辦公室公敵」，依序為工於心計、暗箭傷人的「心機鬼」（73%），其次是凡事只考慮自己利益的「自私鬼」（72%），第3名則是人前一套、人後一套的「雙面刀鬼」（71%）。其他上榜的還包括「馬屁精」、「大嘴巴怪」、「自大鬼」，甚至有「順手牽羊精」，以及「色鬼」、「骯髒鬼」。

對企業主而言，更要防範真正的「內鬼」。調查顯示，高達42.1%的企業坦言曾遭遇「內鬼洩密」事件，其中更有58%因此造成了實際損失 。這些「內鬼」的行為不僅損害公司競爭力，若涉及關鍵技術外流，更可能升級為國安問題，為此，近半數（48%）的企業已設立防堵機制，強化內部資安管控 。

