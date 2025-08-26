晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

農曆七月鬼門開！ yes123：上班族公認「這種鬼」比真鬼更可怕

2025/08/26 12:43

yes123求職網日前進行「農曆7月上班禁忌與職場鬼怪調查」。（業者提供）yes123求職網日前進行「農曆7月上班禁忌與職場鬼怪調查」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆7月「鬼月」已經到來，除了民俗禁忌引發熱議，近期的「內鬼」洩密事件也引發熱議。根據yes123求職網最新發布的調查顯示，上班族的恐懼不僅僅來自於看不見的「好兄弟」，更多是來自於職場上貨真價實的「討厭鬼」同事，調查發現，逾7成的上班族最害怕辦公室「心機鬼」，認為這種鬼比真的鬼更可怕。

農曆7月已至，為了解上班族關注的鬼月「職場禁忌」，曾經碰過哪些「辦公室鬼故事」？yes123求職網日前進行「農曆七月上班禁忌與職場鬼怪調查」，調查發現，近6成的上班族曾在鬼月期間獨自一人在辦公室加班，這些獨自加班的經驗中，竟有44%的人表示曾遇過難以解釋的奇怪狀況 。

根據調查，逾7成上班族曾遭遇「公司某個角落出現怪聲」的辦公室「恐怖經驗」，其次依序為「感覺某個角落有影子閃過」、「感覺有腳步聲接近，卻沒看到人」，以及「公司電燈忽明忽滅」。種種無法解釋的現象，讓將近3分之1的上班族坦言，不敢在農曆7月獨自夜間加班 。也有逾6成上班族在鬼月會遵循生活禁忌，包括「不夜遊或減少夜生活」、「避免到水邊戲水」及「晚上不吹口哨」。

但比起繪聲繪影的鬼故事，真正讓上班族心累的，恐怕是身邊的「職場鬼怪」。此次調查列出了10大最令人害怕的同事類型，前3名可說是「辦公室公敵」，依序為工於心計、暗箭傷人的「心機鬼」（73%），其次是凡事只考慮自己利益的「自私鬼」（72%），第3名則是人前一套、人後一套的「雙面刀鬼」（71%）。其他上榜的還包括「馬屁精」、「大嘴巴怪」、「自大鬼」，甚至有「順手牽羊精」，以及「色鬼」、「骯髒鬼」。

對企業主而言，更要防範真正的「內鬼」。調查顯示，高達42.1%的企業坦言曾遭遇「內鬼洩密」事件，其中更有58%因此造成了實際損失 。這些「內鬼」的行為不僅損害公司競爭力，若涉及關鍵技術外流，更可能升級為國安問題，為此，近半數（48%）的企業已設立防堵機制，強化內部資安管控 。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財