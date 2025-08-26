晴時多雲

主動ETF增生力軍 00986A 8/27掛牌

2025/08/26 11:37

近15年來8月布局全球成長股，一年及二年後的平均報酬率分別接近2成及3成（記者王孟倫攝）近15年來8月布局全球成長股，一年及二年後的平均報酬率分別接近2成及3成（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新投信募集發行的「台新全球龍頭成長主動式ETF證券投資信託基金」（00986A），將於8月27日正式掛牌上市，並同時開放融資融券交易，這也是國內第7檔掛牌的主動式ETF。投信機構表示，近15年來8月布局全球成長股，一年及二年後的平均報酬率分別接近2成及3成，搶攻全球成長股漲升行情。

台新投信指出，全球成長股憑藉規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，在面對市場風險和科技變革時，展現護城河的韌性及強勁的成長力，長期牛市大於熊市；據Bloomberg統計，2010/6-2025/6任月底進場持有MSCI World Growth index（全球成長股），一年正報酬機率達80%，平均報酬為12%

主動式操作在ETF市場逐漸成形，為投資人提供更多元化的海外投資選擇。台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰表示，在對等關稅解放日後，美國經濟指標尚稱穩健，儘管川普的政策多變，但市場對消息面反應鈍化，回歸至基本面，從企業獲利表現來看，科技7巨頭（Meta、亞馬遜、蘋果、Alphabet、輝達、特斯拉、微軟）財報及展望良好，帶動科技業持續成長。此外，預期後市極端政策機率下降，加上投資人對救市訊號有所期待，有助於延續多頭氣氛；另就貨幣政策面分析，分析師預期今年第四季至明年進入降息環境，資金面有利全球股市第三季的續攻。

蘇聖峰指出，聯準會最新利率決策會議如市場預期利率維持不變，雖經濟數據穩健，然關稅、戰爭等議題仍為不確定因素，包含理事Waller等Fed官員逐漸向市場釋出，關稅所造成的物價上漲僅是短暫現象，且通膨預期穩定，政策就能有調整空間，因此，市場預期9、10月聯準會有機會降息，利進一步增添全球股市資金活水。

台新投信表示，龍頭企業憑藉其規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，後續市場仍面臨關稅政策干擾，龍頭企業在「護城河」優勢下，長期成長性勝出，建議優先全球龍頭成長主動式ETF。

