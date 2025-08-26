康友前董事長黃文烈詐貸229億 高院加重改判30年、併科罰金5億

生技股王康友-KY前董座黃文烈詐貸229億，今遭高院重判30年。

（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕前生技股王康友-KY前董座黃文烈，被控同印尼籍中國地產大亨王命亮（通緝中）等人向銀行詐貸、洗錢等手法，詐得新台幣229億多元，黃文烈案發後潛逃海外遭通緝，前年在泰國落網被押解返台羈押中，台北地院依違反證券交易法、銀行法、洗錢等罪，重判25年徒刑，併科罰金200萬元，上訴後，高等法院今加重改判有期徒刑最上限30年徒刑、併科罰金新台幣5億元，罰金得以易服勞役3年折抵。在押的黃文烈未出庭聆判。

同案被告方面，高院今以涉嫌證交法的低買高賣罪，判前國民黨立委吳光訓8年4月、三洋維士比董事陳玉蓮判刑8年10月、陳女胞弟陳和順判刑7年10月、康友前董事長陳民郎判刑7年4月，刑度均較一審酌減。

請繼續往下閱讀...

另外，黃子烈的女兒黃子庭被控協助幫黃子烈洗錢到新加坡，雖被檢方以洗錢罪起訴，但一審判無罪，上訴後，高院日前認定無證據證明她知悉為犯罪贓款，仍判無罪，可上訴。

判決指出，黃文烈與富商王命亮（通緝中）均為康友公司實際負責人，2人以虛灌銀行存款金額及不予揭露設定動產抵押訊息的手法，編製不實財報及公開說明書，藉由股票上市辦理公開承銷、現金增資發行新股，並向銀行詐貸，讓投資大眾誤信康友財務健全買入康友股票，銀行准予核貸或接受以此公司股票設質擔保。

判決表示，黃文烈等人自康友公司於2015年5月上市起，即安排康友公司原始股東在集中市場陸續出脫其無償取得的持股予以變現，並將犯罪所得匯至海外帳戶，藉此阻斷我國司法機關犯罪追查，遂行其證券詐欺、向銀行詐貸及洗錢等犯行，共詐得美金1億9899萬3947元及新台幣164億6856萬1289元的利益。

案發後，黃文烈於2020年7月21日潛逃出境，同年8月北檢發布通緝，並於2021年2月偵結起訴黃文烈，台北地院也在2021年12月25日發布通緝，前年6月我國檢警在泰國押解黃文烈回台，隨後遭收押禁見。

北院去年依證券交易法等罪，重判黃文烈25年徒刑，併科罰金200萬元，另經扣除已清償向銀行詐貸款項，命黃文烈應將其餘美金2047萬多元、新台幣67億多元，約新台幣73億多元，應發還被害人或沒收。

同案被告方面，被控操縱股價的判前國民黨立委吳光訓8年6月、三洋維士比董事陳玉蓮判刑9年、陳女胞弟陳和順判刑8年、康友前董事長陳民郎判刑7年6月。

另外，勤業眾信聯合會計師事務所會計師施景彬、江明南涉共同簽證出具無保留意見的查核報告，台北地院認定內容與康友財報有重大不實，依證交法會計師對於不實財務報告未予敘明罪判2人各2年6月徒刑；其餘19名出借帳戶或受指示處理金流的被告，3年8月至7年4月不等徒刑。#

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法