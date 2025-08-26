焦點股》精確：訂單能見度達5年 大漲逾9％

電池盒廠精確（3162）第2季合併營收18.09億元，年增90.5%，第2季稅後淨利6763萬元，每股盈餘0.52元，由去年同期虧損轉盈，已連續4個季度獲利，加上訂單能見度長達5年，今天早盤股價一度強飆58.7元漲停價。（精確提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕電池盒廠精確（3162）第2季合併營收18.09億元，年增90.5%，第2季稅後淨利6763萬元，每股盈餘0.52元，由去年同期虧損轉盈，已連續4個季度獲利，加上訂單能見度長達5年，今天早盤股價一度強飆58.7元漲停價，截至11.09分，股價暫報58.6元，漲幅達9.74%，成交量達1萬3319張。

受惠於中國電動車高速成長帶動電池盒需求暢旺，精確上半年累計合併營收達36.48億元，年增1.22倍；稅後淨利1.33億元，每股盈餘1.02元，較去年同期每股虧損0.9元大增。

請繼續往下閱讀...

精確集團自2021年投入電動車電池盒領域，2021-2023期間精確客戶只有吉利、小鵬、福斯等車廠，訂單較單一，隨著公司營運工廠的增加、生產品質研發技術提升及業務能量的擴張，接單量急速拉升。

從2024年第4季起公司陸續獲得比亞迪、長城、一汽、東風、廣汽、日產、forseven等多家車廠的訂單，接單金額超過30億人民幣，這些訂單將在未來5年內陸續交貨，保障了精確公司未來數年營收的大幅增長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法