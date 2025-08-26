跳槽前重製營業秘密轉存新東家電腦 「百億紙業大廠」前品管遭訴

榮成紙業前品管王姓男子，任職期間透過公務筆電安裝百度雲端軟體、外接USB及硬碟重製營業秘密，再將資料複製於永豐餘公務電腦使用。圖為榮成紙業公司。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台灣百億紙業大廠「榮成紙業」王姓前品管，任職期間涉嫌在未經公司同意下，透過公務筆電安裝百度雲端軟體、外接USB及硬碟重製營業秘密，再將資料複製於永豐餘公務電腦使用，直至犯行曝光後，前東家報警處理。台北地檢署調查認為，王男雖無明確證據證實其洩漏予他人，但行為涉及營業秘密保護爭議，今仍依法起訴依。

起訴書指出，王男自2012年5月20日至2024年11月22日間，於榮成公司擔任工紙工單品管人員，負責材質組配管理、成本計算及專案研究。去年離職前的8月至11月間，他未經公司同意，即於公務筆電安裝「百度網盤」、「百度雲管家」等軟體，並持續透過外接USB及行動硬碟，將相關營業秘密的資料複製至永豐餘所配發的公務電腦。直至王男離職前繳回筆電，公司檢視後才發現異狀並通報偵辦。

請繼續往下閱讀...

不過，檢方調查發現，尚無證據顯示王男將檔案提供給永豐餘公司或其員工使用，且其所存放的公務筆電僅供本人使用，並非不特定員工可登入瀏覽，難以認定已構成「使他人得知」或「得見」營業秘密。依刑法相關規定，單純下載或存放檔案尚不足以成立洩漏罪。

此外，王男雖在警詢時辯稱曾透過「foxmail」寄送資料，但鑑識結果並未查出其寄送至公司外部人員的紀錄，由於其職務本就能接觸相關資料，難認屬「無故取得」。

檢方認為，告訴內容可能有誤解，但相關行為若屬犯罪，已在起訴效力範圍內，遂依刑訴法第251條第1項提起公訴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法