晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

跳槽前重製營業秘密轉存新東家電腦 「百億紙業大廠」前品管遭訴

2025/08/26 12:11

榮成紙業前品管王姓男子，任職期間透過公務筆電安裝百度雲端軟體、外接USB及硬碟重製營業秘密，再將資料複製於永豐餘公務電腦使用。圖為榮成紙業公司。（資料照）榮成紙業前品管王姓男子，任職期間透過公務筆電安裝百度雲端軟體、外接USB及硬碟重製營業秘密，再將資料複製於永豐餘公務電腦使用。圖為榮成紙業公司。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台灣百億紙業大廠「榮成紙業」王姓前品管，任職期間涉嫌在未經公司同意下，透過公務筆電安裝百度雲端軟體、外接USB及硬碟重製營業秘密，再將資料複製於永豐餘公務電腦使用，直至犯行曝光後，前東家報警處理。台北地檢署調查認為，王男雖無明確證據證實其洩漏予他人，但行為涉及營業秘密保護爭議，今仍依法起訴依。

起訴書指出，王男自2012年5月20日至2024年11月22日間，於榮成公司擔任工紙工單品管人員，負責材質組配管理、成本計算及專案研究。去年離職前的8月至11月間，他未經公司同意，即於公務筆電安裝「百度網盤」、「百度雲管家」等軟體，並持續透過外接USB及行動硬碟，將相關營業秘密的資料複製至永豐餘所配發的公務電腦。直至王男離職前繳回筆電，公司檢視後才發現異狀並通報偵辦。

不過，檢方調查發現，尚無證據顯示王男將檔案提供給永豐餘公司或其員工使用，且其所存放的公務筆電僅供本人使用，並非不特定員工可登入瀏覽，難以認定已構成「使他人得知」或「得見」營業秘密。依刑法相關規定，單純下載或存放檔案尚不足以成立洩漏罪。

此外，王男雖在警詢時辯稱曾透過「foxmail」寄送資料，但鑑識結果並未查出其寄送至公司外部人員的紀錄，由於其職務本就能接觸相關資料，難認屬「無故取得」。

檢方認為，告訴內容可能有誤解，但相關行為若屬犯罪，已在起訴效力範圍內，遂依刑訴法第251條第1項提起公訴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財