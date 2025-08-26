焦點股》廣宇：買盤爆量力捧 創17年新天價

廣宇擴大東南亞布局，挹注整體營收與毛利率表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團旗下連接線廠廣宇（2328）持續受到買盤力挺，股價連日爆量勁揚，今日儘管已被列為注意股，盤中高點仍然觸及63.7元，創下2008年5月以來的波段新高，截至上午10時37分暫報60.7元，漲幅2.19%，成交量9萬4876張。

法人指出，廣宇科技近年營運動能持續增強，受惠於通訊與加密貨幣訂單推升，加上策略性投資歐洲電機廠，強化機器人與電動車領域的技術應用，有助未來營收與毛利同步提升。公司積極轉型進軍新興市場，聚焦於高性能電機與智慧機器人關鍵零組件，未來可望在相關應用領域奠定領導地位。

產能方面，廣宇已擴大東南亞布局，特別是馬來西亞新基地啟用後，可望挹注整體營收與毛利率表現。公司預期2026年將進一步擴大全球市場影響力，並強化在邊緣計算與智能商品領域的佈局。整體來看，廣宇透過新技術投資、產能擴充與產品升級，不僅優化營收結構，也增添中長期成長潛力，法人對其未來展望維持正向看法。

