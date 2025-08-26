晴時多雲

焦點股》正文：毫米波新品出貨印度 爆量漲停

2025/08/26 10:46

正文毫米波FWA新品出貨印度。（正文提供）正文毫米波FWA新品出貨印度。（正文提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕正文（4906）受惠5G毫米波（mmWave）固定無線接取（FWA, Fixed Wireless Access）產品已正式出貨給印度大型電信營運商激勵，今日開高後攻上漲停26.4元，創7月2日以來新高，截至10:32分，股價仍高掛漲停，成交量逾8600張，而漲停委買張數高掛1.14萬張。

正文FWA預計到年底前出貨3000台給印度營運商驗證，通過後明年量產，且此為持續性訂單。

正文表示，自主研發WoMT（Wi-Fi over mmWave Technology）技術，不依賴高成本的傳統5G網路基礎建設，而是利用毫米波頻段承載Wi-Fi傳輸，並結合高效能射頻設計與智慧波束成形陣列天線（Smart Beamforming Antenna Array）技術，提供高速、低延遲且具成本優勢的解決方案。相較於標準5G架構，WoMT在頻譜授權、部署彈性與成本控制方面具有明顯優勢，能快速拓展網路覆蓋，適用於人口密集的都市環境與偏遠地區。

正文說，此次協助印度大型電信營運商、印度政府電信部 （DoT） 轄下的印度電信工程中心 （Telecommunication Engineering Centre- TEC） 共同制定WoMT技術的國家級標準與規範，推動該技術在全球固定與行動寬頻市場的落地與規模化發展。

