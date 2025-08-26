晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

竑騰今掛牌上櫃 蜜月行情衝達501元

2025/08/26 10:04

（竑騰提供）（竑騰提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕先進封裝設備廠竑騰（7751）今天以承銷價360元正式上櫃掛牌交易，一開盤就展現蜜月行情，最高衝達501元，漲幅達39.16%。

竑騰成立於1994年，主力產品為先進封裝用的點膠機，其次則為外觀檢測等光學視覺檢測業務相關的AOI設備，客戶群涵蓋全球前七大封測業者、晶圓代工廠，去年主製程設備佔營收比重達57%，視覺檢測設備佔13%，維修及其他佔30%。

竑騰去年營收11.45億元、年增29.22%，稅後純益2.93億元、年增83.04%，每股稅後盈餘12.02元。今年上半年營收達8.05億元，年增43.38%。

展望今年營運，公司指出，下半年會比上半年更好，因主製程設備、維修及其他都與半導體先進製程緊密連動。公司除了強化核心製程設備技術外，也同步加速自動化檢測領域的市佔提升，透過與客戶共同開發、模組化設計、在地快速支援等方式，深化長期合作關係，進一步擴大出貨規模與品牌影響力。

在智慧製造浪潮推動下，竑騰表示，公司已積極導入3D視覺模組，擴展至更廣泛的製程應用領域。並正在進行策略性升級，導入AI演算法、3D視覺與自動化控制技術，打造具備全線智慧功能的封裝製程設備。未來將以「智慧製造解決方案供應商」為目標，提供橫跨點膠、植片、熱壓與AOI等關鍵製程的整體解決方案，協助客戶加速建構智慧工廠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財