竑騰今掛牌上櫃 蜜月行情衝達501元

〔記者洪友芳／新竹報導〕先進封裝設備廠竑騰（7751）今天以承銷價360元正式上櫃掛牌交易，一開盤就展現蜜月行情，最高衝達501元，漲幅達39.16%。

竑騰成立於1994年，主力產品為先進封裝用的點膠機，其次則為外觀檢測等光學視覺檢測業務相關的AOI設備，客戶群涵蓋全球前七大封測業者、晶圓代工廠，去年主製程設備佔營收比重達57%，視覺檢測設備佔13%，維修及其他佔30%。

竑騰去年營收11.45億元、年增29.22%，稅後純益2.93億元、年增83.04%，每股稅後盈餘12.02元。今年上半年營收達8.05億元，年增43.38%。

展望今年營運，公司指出，下半年會比上半年更好，因主製程設備、維修及其他都與半導體先進製程緊密連動。公司除了強化核心製程設備技術外，也同步加速自動化檢測領域的市佔提升，透過與客戶共同開發、模組化設計、在地快速支援等方式，深化長期合作關係，進一步擴大出貨規模與品牌影響力。

在智慧製造浪潮推動下，竑騰表示，公司已積極導入3D視覺模組，擴展至更廣泛的製程應用領域。並正在進行策略性升級，導入AI演算法、3D視覺與自動化控制技術，打造具備全線智慧功能的封裝製程設備。未來將以「智慧製造解決方案供應商」為目標，提供橫跨點膠、植片、熱壓與AOI等關鍵製程的整體解決方案，協助客戶加速建構智慧工廠。

