長榮航空攜手西南航空 擴大北美航網

長榮航空攜手西南航空，加密北美航網。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空今（26）日宣布，即日起正式與西南航空（Southwest Airlines）展開合作，旅客即日起可透過長榮航空航班，經洛杉磯、舊金山、西雅圖及芝加哥等四大城市，銜接西南航空遍布全美的綿密航線，前往美國超過30座城市，包含鳳凰城、奧斯汀、拉斯維加斯、丹佛等，進一步加密長榮航空在北美內陸市場的航網服務。

西南航空為美國境內載客量最大的航空公司，機隊數量超過800架，長榮航空指出，透過此次合作，旅客可由長榮航空官網或各大旅行社平台，直接預訂長榮航空四大航點與西南航空美國內陸航段的聯程機票，即享有直接報到、行李直掛、聯程轉運等服務，透過西南航空綿密航點及密集班次，提供旅客銜接美國內陸城市更便捷的轉機選擇。

長榮航空指出，自2013年加入星空聯盟起，即陸續與聯盟內美洲地區成員，包含加拿大航空、哥倫比亞航空、巴拿馬航空及聯合航空聯營航班，也與阿拉斯加航空、捷藍航空、夏威夷航空、太陽城航空、西捷航空等各大航空合作，提供旅客一本票訂位服務，此次攜手西南航空，也將更進一步穩固長榮航空跨太平洋航線銜接美國內陸航段市場。

長榮航空目前飛航北美航班達每週89班，是台灣經營北美航點最多、航班最密集的航空公司。包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多，待10月3日正式開闢達拉斯航線後，今（2025）年底將達每週94班，從東岸到西岸，長榮航空持續扮演跨太平洋連結北美的關鍵角色，與西南航空合作後，更可透過多樣化的航線選擇及綿密的航班服務滿足不同客群需求。

