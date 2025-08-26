焦點股》南電：T-glass庫存僅剩2-3個月 載板漲價潮來襲

南電代理總經理呂連瑞。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美系外資出具最新報告指出，非NVIDIA需求的ABF載板價格將自第4季起每季上漲5%至10%，並持續至明年第4季，主要因關鍵材料T-glass供應短缺問題日益嚴重，近期研發專案價格已上調30%至40%以上，載板交期也顯著拉長，顯示市場供需失衡將於2025年底進一步惡化，點名看好南電（8046）、臻鼎-KY（4958），更將南電目標價大幅調高，從125元大幅調升至280元，南電早盤股價帶量衝高，一度大漲逾7%。

截至9:20分左右，南電股價上漲3.49%，暫報192.5元，成交量逾1.87萬張，短線將挑戰站穩200元大關。

美系外資指出，調查顯示，台灣ABF基板供應商目前僅持有約2至3個月的T-glass庫存，2025年整體市場供給缺口估計達25%。業界預期，廠商將優先把有限的T-glass配置至高毛利產品，如BT載板毛利率15%至20%），而非中低階ABF載板（毛利率僅約10%），這將直接推升載板報價。

在BT載板方面，7月價格已上漲5%至20%，8月迄今再度上漲5%，主因為玻纖布短缺、T-glass交期延長，以及銅箔（含載板銅箔，約占BT載板成本5%）價格上揚。

