烏軍無人機炸俄國煉油廠！國際油價驚漲

國際油價週一（25日）上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（25日）上漲近2%，延續上週漲勢，因交易員預期美國將對俄羅斯石油祭出更多制裁，以及烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源基礎設施，可能擾亂供應。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲1.14美元，或1.79%，收每桶64.80美元。

布蘭特原油期貨上漲1.07美元，或1.58%，收每桶68.80美元。

美國正試圖斡旋俄烏和平協議，以結束這場持續3年半的戰爭。

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「似乎有種和平談判正陷入拖延的感覺，如果談判進展不順利，美國可能對俄羅斯祭出制裁。」

美國總統川普上週五（22日）再次表示，如果兩週內沒有達成俄烏和平協議的進展，他將對俄羅斯實施制裁。他同時也揚言，若印度持續購買俄羅斯石油，可能對印度祭出高額關稅。

烏克蘭持續加強對俄羅斯能源設施的攻擊。俄方官員稱，烏軍上週日（24日）發動無人機攻擊，導致烏斯季盧加（Ust-Luga）燃料出口碼頭發生大火。另一起針對諾夫沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）煉油廠的無人機攻擊引發火災，截至上週日已連燒4天。

該煉油廠主要供應出口市場，年處理能力為500萬噸原油，約合每日10萬桶。

