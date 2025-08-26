晴時多雲

中國地鐵「每分鐘」都在虧錢！驚人巨大錢坑曝光

2025/08/26 14:09

中國地鐵產業面臨經營困境。（彭博資料照）中國地鐵產業面臨經營困境。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國1份財務報告揭露中國地鐵產業面臨經營困境。曾連14年獲利的「優等生」深圳地鐵，如今竟成為中國虧損最嚴重的城市軌道運輸系統，幾乎是每天虧損近1億元人民幣（約新台幣4.2億元）、每分鐘蒸發6萬元人民幣（約新台幣25萬元）。而深圳地鐵並非唯一虧損個案，全國29個開通地鐵的城市中，扣除政府補貼後，竟有26個城市的地鐵運營出現虧損。

中國媒體報導，深圳市地鐵集團有限公司（深鐵集團）發布2025年半年度報告，上半年實現營業收入約72.84億元人民幣（約新台幣310億元），年減21.67%，另今年上半年淨虧損33.61億元人民幣（約新台幣143億元），延續去年巨額虧損態勢。

深鐵集團2024年全年淨虧損高達334.61億元人民幣（約新台幣1426億元），相當於每天虧損近1億元人民幣（約新台幣4.2億元），而每分鐘就有6萬元人民幣（約新台幣25萬元）蒸發。報導指出，慘淡的業績不僅吞噬企業過去5年的全部獲利，更將中國城市軌道運輸產業的深層困境暴露無遺。

報導指出，深圳地鐵的鉅虧與房地產業低迷密切相關，作為萬科大股東，深鐵集團目前持股比例高達27.18%，但因萬科2024年淨虧損494.78億元人民幣（約新台幣2110億元），導致深鐵集團賴以生存的站城一體化開發收入暴跌46.23%。

2017年，深鐵集團在房地產市場高峰期斥資約664億元人民幣（約新台幣2831億元）從華潤、恆大等企業手中收購萬科股權。然而，隨著房地產市場進入深度調整期，萬科市值已從巔峰時期大幅縮水至800多億元人民幣（約新台幣3411億元），不足高峰期的5分之1。

萬科2025年上半年淨虧損119.5億元人民幣（約新台幣509億元），業績持續承壓，直接拖累深鐵集團投資收益，但更關鍵的是，深鐵集團仍在持續為萬科提供資金支持。

不過報導也指出，即便沒有地產投資的拖累，深圳地鐵的營運本身也面臨巨大壓力。2024年深圳地鐵創下3項紀錄：日均客流803萬人次，全國第一；票務收入130億元人民幣（約新台幣554億元），較去年成長27%，但營運成本卻高達180億元人民幣（約新台幣767億元）。

上述數據揭露出：蓋地鐵基本上等於在「燒錢」。除深圳地鐵之外，數據顯示，在全國29個開通地鐵的城市中，扣除政府補貼後26個城市陷入虧損。

例如北京地鐵2024年扣除補貼後，仍虧損241.04億元人民幣（約新台幣1028億元），日均虧損約6600萬元人民幣（約新台幣2.8億元），票款收入僅能覆蓋運營成本的14.5%；廣州地鐵的票務收入覆蓋率也跌破30%。

數據顯示出，中國地鐵產業已經整體陷入虧損困境，過度依賴房地產和財政補貼的模式正面臨嚴峻考驗。

