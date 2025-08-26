晴時多雲

76歲老父月領2.7萬退休 卻被兒子「一件事」逼到極限

2025/08/26 12:40

年邁的父母繼續為成年子女提供經濟支持時，可能會導致嚴重的問題。示意圖。（美聯社）年邁的父母繼續為成年子女提供經濟支持時，可能會導致嚴重的問題。示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕 日本東京一名76歲男子的松井勝男（化名）在退休後僅靠著每月13萬日圓（約2.73萬元新台幣）的年金，即使如此，他仍多次給46歲的兒子松井和也（化名）金錢支援，最終導致和也每次和他聯絡都只談錢，更是頻繁向他索取金錢，勝男只好把和也的LINE帳號直接封鎖。

日媒《THE GOLD ONLINE》分享真實案例，勝男在退休之後，過著獨居的簡單生活，由於退休金每月只有13萬日圓，因此過得相對簡樸，像是三餐都自己煮來吃，衣物也幾乎都穿了10年以上，但就算這樣，他仍多次給兒子和也金錢上的支援。

勝男表示：「一開始1萬日圓（約2100元新台幣），後來3萬日圓（約6300元新台幣），車子驗車或臨時支出，他總是說缺錢，我就會想辦法幫忙。」過去幾年間總共給了8次，累計金額達到約40萬日圓（約8.4萬元新台幣）。

勝男指出，兒子幾乎不在孫子生日或過年等重要節日打電話聯絡，但每月月底都會傳LINE說「前有點不夠……」。面對「房租付不出、電費快停、怕孩子丟臉」等理由，他一次次鬆開錢包，但也坦言「搞不清楚他是真的缺錢，還是只是想要父母的愛。」

勝男某次收到和也傳過來的LINE訊息：「這個月也請幫忙一點」，他於是回覆：「我已經到極限了。我也有自己的生活，請讓我暫時保持距離。」隨後封鎖兒子帳號。

勝男表示：「這不是生氣，而是感到空虛，連一句謝謝都沒有，兒子認為拿錢是理所當然的，這已經不只是親子關係的問題了。」、「我突然想，這是不是一種針對父母的詐騙呢？」

專家指出，對靠退休年金生活的人來說，幾萬日圓的支出也可能造成家計重大衝擊。根據日本《家計調查》（2024年平均），65歲以上單身無職高齡家庭月消費支出約14萬9286日圓（約3.13萬元新台幣）。突發醫療費、照護費或物價上漲，皆可能讓家庭財務狀況陷入不穩定。

勝男表示，說實話，我很擔心兒子現在過得怎麼樣？是否受苦？但我不認為要為了幫助孩子而勉強自己，「正因為有感情，我才劃下界線。如果繼續下去，父子都會被拖垮。我想按照自己的意願過老後，所以不想再被『因為是家人』的話語左右。」

報導指出，此案例凸顯出年邁的父母繼續為成年子女提供經濟支持時，可能會導致嚴重的問題，例如退休金耗盡或關係破裂。無數例子表明，爸媽的本意是提供支持，但最終卻助長了子女的依賴。

