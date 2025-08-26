黃金低迷期結束？專家喊話了

週一（25日）黃金價格小漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場焦點轉向美國本週將公布的個人消費支出（PCE）物價指數，以研判美國聯準會（Fed）可能的政策路徑，週一（25日）黃金價格小漲，分析師認為，夏季低迷期即將在未來幾週結束，黃金即將重新展現上漲趨勢。

黃金現貨價上漲0.1%，報每盎司3372.7美元；紐約12月黃金期貨下跌0.03%，報每盎司3417.5美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「市場正在消化鮑爾上週五的發言，並等待更能看出9月降息機率的新資訊。我認為，夏季低迷期即將在未來幾週結束，黃金即將重新展現上漲趨勢。」

芝商所（CME）Fedwatch工具顯示，市場押注Fed 9月降息1碼的機率達到86%。

投資人目光轉向週五將公布的PCE數據，市場預估核心PCE通膨率可能攀升到2.9%，是2023年底以來最高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法