中國專家嗆聲：輝達也該繳15％「安全保證金」給北京

中國全球化智庫副主席高志凱認為，輝達也該繳 15%「安全保證金」給北京。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠輝達（NVIDIA）已同意，將其在中國銷售的H20晶片營收的15％，上繳美國政府，而這項協議據稱是輝達取得美國政府出口許可的條件之一，引發業界震撼，中國全球化智庫副主席高志凱最近建議中國當局，應該也要比照美國政府，和輝達簽署協議，輝達也需要繳納其在中國收入的15%作為安全保證金，「否則僅憑廠商隨便說幾句，或者在紙上簽個字，而沒有實打實的法律約束進行落實，那麼將來萬一出事，後果將不堪設想。」

在川普政府解禁輝達H20晶片輸中後，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）就約談了輝達，要求輝達對H20晶片漏洞後門安全風險問題進行說明，並提交相關證明材料。儘管輝達發言人透過聲明，澄清：「輝達晶片沒有能讓任何人遠端存取或控制的『後門』。」但中國當局似乎不買單，甚至傳出限制企業購買輝達H20晶片的消息。

請繼續往下閱讀...

高志凱近日接受中國媒體《觀察者網》專訪時，為中國防控進口AI晶片的風險提供了不少建議。其中高志凱就指出，輝達聲稱H20晶片沒有後門，但這只是輝達的「一家之詞」，認為網信辦約難輝達、讓輝達做出說明，是非常必要也非常即時的舉動，而且應該「定期做」。

高志凱話鋒一轉，認為網信辦有關政府部門，應該要讓中國用戶與這些外國廠商簽署「更有法律效力」的協議，像是無論製造商怎麼說，都應該迫使輝達和其他外國廠商做出明確承諾，也就是只要在晶片等產品裡安裝了後門，對中國用戶造成了一定的損害，那麼這個晶片生產商都應該「無條件認罰」，而且只有簽署了這些文件的公司，才能在中國境內出售AI晶片。

高志凱更建議，中國政府也要和輝達這類公司簽署正式協議，除了需要保證沒有所謂的後門，以及其他相關功能之外，也需要向中國政府繳納其收入的15%作為安全保證金。

高志凱稱，也就是說，輝達、AMD等需要將其在中國銷售AI晶片獲得收入的15%存到指定位置，等一段時間後，確認相關產品沒有後門，就可以把這筆保證金退還給這些公司。

高志凱說，「我認為做到這點至關重要。否則，如果僅憑廠商隨便說幾句，或者在紙上簽個字，而沒有實打實的法律約束進行落實，那麼將來萬一出事，後果將不堪設想。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法