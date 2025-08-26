「泰」慘！房地產崩潰 3大致命傷釀泰國百年最恐怖危機

泰國房市吹寒風。（示意圖，歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，泰國房地產市場正面臨「百年來最糟糕」風暴。

泰國銀行（央行）發言人Chayawadee Chai-anant和泰國大華銀行高層皆指出，當前房市狀況比以往任何時候都更糟，甚至是「百年來最糟糕的時期」。數據佐證了這一論斷：2025 年泰國房屋抵押貸款總額，預計出現史上首次負成長。

媒體報導，造成這種下滑的主要原因，與消費者行為的改變有關，因消費者對未來收入的擔憂，導致他們在房地產支出和投資方面更加謹慎，也因如此，造成房屋銷售和房屋貸款申請的下降。

此外，金融機構採取更嚴格的貸款標準，也加劇了這種現象。由於經濟前景惡化，面對不斷攀升的不良貸款（NPL）率，銀行體系已築起嚴格的防線。

數據顯示，貸款核准通過率從2023年的平均65%降至2025年上半年的不足40%，即使是高收入專業人士也難以通過審核。

而根據房地產資訊中心（REIC）的報告，泰國全國未售出的新房存量已達歷史峰值，光是曼谷及週邊地區就積壓超過15萬套，更令人擔憂的是，泰國每年新增的房屋供應量仍持續超出實際有效需求約35%。

文章報導，這種供需嚴重失衡的局面，讓泰國房地產市場處在1個隨時會潰堤的狀態，價格崩塌只是時間問題。

最初這場危機集中在300萬泰銖（約新台幣281萬元）以下市場，隨後300至500萬泰銖（約新台幣281萬元至469萬元）的中端市場成交量出現腰斬，而1000萬泰銖（約新台幣939萬元）以上高端及豪宅市場，也因外國高端買家撤離而面臨空置率飆升的困境。

在這種全面性的低迷中，二手房市場卻出現不尋常繁榮。房地產資訊中心數據顯示，2025年上半年，全國主要城市二手房交易量逆勢成長22%，而新房成交量同期暴跌近40%。

媒體分析，這歸因於急需現金週轉的賣家願意大幅降價拋售，吸引了一批有剛性需求且現金充裕的「撿漏者」，銀行也敏銳地將信貸資源向風險相對較低的二手房交易傾斜，進一步加速了這種市場的分化。

當前許多開發商被迫掛出「直降百萬泰銖」的橫幅以求生存。業界專家警告，這場價格戰衝擊，恐將遠超去年泰國汽車市場的慘烈競爭，因為房地產產業鏈更長，對家庭資產負債表和金融體系穩健性的衝擊將呈幾何級數放大。

