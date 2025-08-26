晴時多雲

路透：川普考慮制裁執行歐盟數位服務法的官員

2025/08/26 09:11

美國總統川普（Donald Trump）。（路透資料照）美國總統川普（Donald Trump）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，由於美方認為歐盟的《數位服務法》針對美國企業進行審查，並給美國科技公司施加成本，美國總統川普（Donald Trump）的政府正考慮對執行《數位服務法》的歐盟或是旗下成員國官員實施制裁。

《路透》報導，目前仍不清楚美方這次行動針對的是哪些官員，但知情人士稱，美國官員上週就這項議題舉行了內部會議，國務院官員尚未就是否可能以簽證限制形式採取的懲罰措施做出最終決定。此舉將是前所未有的行動，將加劇川普政府對歐洲壓制保守派聲浪的打擊。

儘管貿易夥伴經常抱怨他們認為一些國內規範有不公平的限制性，但因為這類規定而對政府官員進行制裁的情況極為罕見。川普政府與歐盟的關係已經因為關稅威脅、緊張的談判以及華府批評歐盟對美科技公司的待遇而受到損害。

川普週一（25日）也在真實社群（Truth Social）發文表示，身為美國總統他堅決對抗那些攻擊傑出美國公司的國家。川普指出，數位稅、數位服務法案和數位市場監管都是為了損害或歧視美國科技。警告所有實施數位稅、立法、規則或監管的國家，除非這些歧視性措施被取消，否則將對這些國家出口商品徵收高額關稅，並對美國高度保護的技術、晶片實施出口管制。

《路透》本（8）月引述美國國務院內部電報稱，川普政府以指示美國駐歐洲外交官員發起遊說活動，反對《數位服務法》，致力推動修法或是廢除這一法案。

歐盟的《數位服務法》旨在迫使科技巨頭採取更多措施打擊非法內容，包括仇恨言論和兒童性虐待內容，進而使網路環境更加安全。華府表示，歐盟在打擊仇恨言論、錯誤資訊和假訊息的努力中，對言論自由施加了「不當」限制，《數位服務法》正在進一步加強這些限制。

在8月初下達的指令中，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）要求美國外交官定期與歐盟政府和數位服務機構接觸，傳達美國對於《數位服務法》以及美企連帶財務成本的擔憂；今年5月，魯比歐也曾威脅對「審查美國人言論的人」實施簽證禁令，社群媒體言論也包含在這之中，並暗示，這項政策可能針對監管美國科技公司的外國官員。

針對報導，美國務院發言人沒有證實或是否認，僅聲明表示，非常擔憂歐洲的審查制度日益嚴厲，但目前沒有更多資訊可以提供。

歐盟執委會發言人也拒絕對制裁的可能性發表評論，但此前曾稱美國的審查指控「完全沒有根據」。發言人強調言論自由是歐盟的一項基本權利，也是《數位服務法》的核心，這項法案為網路服務機構制定了處理非法內容的規範，同時保障了網路言論和資訊自由。

