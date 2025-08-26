台灣會有嗎？好市多7種超佛心商品 會員喊買到「像中頭獎」

好市多會員點名Hunter雨靴、Maison Margiela香水等7項商品，買到就「像中頭獎」。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕從3餐主食、冷凍食品到雞蛋與農產品，好市多（Costco）總能提供優惠價格，不過，也會有些不常見的商品大特價，外媒報導，近日會員們發現好市多，推出多項超殺折扣商品，會員更點名知名品牌Hunter雨靴、Maison Margiela香水等7項商品，買到就「像中頭獎」。

Eat This, Not That報導，這週會員們發現超優折扣，包含壯觀的室內植物，價錢比當地育苗場還便宜；或是比絲芙蘭（Sephora）便宜3倍的奢華香水；以及Hunter雨靴價格只要百貨公司的一半。

以下7項是會員說買到就像中頭獎的超殺特價商品。

1. 琴葉榕（Fiddle Fig Leaf）

園藝網紅赫爾曼（Samantha Hermann）在她的Instagram影片中表示，只要花49.99美元（約新台幣1522元）就能買到1株巨大像樹一樣的植物。

赫爾曼說，要照顧好琴葉榕，需要提供充足的日照，且等土壤完全乾燥再澆水，每次澆水時加點Foliage-Pro肥料，偶爾清理葉子上的灰塵就可以了。

2. Hunter雨靴

好市多粉絲頁「@costcodeals」在影片中表示，好市多現在正在促銷綠色、紅色與黑色的Hunter雨靴，1雙只要79.99美元（約新台幣2436元）。１位網友表示，短靴在好市多售價92美元（約新台幣2801元），而零售店要150到160美元（約新台幣4568-4872元）。

3. Grace and Stella眼膜

好市多粉絲頁「@costco_doesitagain」在影片提到，Grace and Stella眼膜現在只要13.99美元（約新台幣426元），網友們紛紛表示自己需要這款眼膜。

4. Avocado Green混合型床墊

「@costco_doesitagain」說，現在到好市多網站就能買到這款11英寸厚的混合床墊，8英寸的彈簧線圈能讓人體驗融入其中的柔軟度，以及穩定支撐的完美結合，主打有機乳膠、羊毛與棉花，標準雙人床為1199美元（約新台幣3.65萬元）。

5. Shark PowerDetect無線吸塵器

「@costcohotfinds」說，現在到8月底為止，在好市多購買這款Shark PowerDetect Reveal Clean & Empty Cordless Vacuum無線吸塵器現省90美元（約新台幣2741元），插上吸塵器還會自己清空，非常適合寵物和過敏族群。

6. 海盜雞狗玩具（Pirate Chicken Dog Toys）

好市多是購買寵物玩具的好去處，「@costcobuys」說，這些有趣的狗玩具會發出吱吱聲，還附有繩索骷髏與玩具刺球，3種款式，每項12.49美元（約新台幣380元）。

7. Maison Margiela雨後初晴淡香水

「@costco_doesitagain」說，相比絲芙蘭要價170美元（約新台幣5177元），Maison Margiela雨後初晴淡香水到好市多賣場只要52美元（約新台幣1583元）。氣味剛開始清新、水潤，讓人回憶起春季最後的雨滴，接著轉變為閃耀的伊斯帕塔（Isparta）玫瑰與鮮明的粉紅胡椒，喚起迴光的溫暖和能量。

