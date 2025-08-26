晴時多雲

美中關係解凍？川普喊話：60萬中國留學生非常重要 歡迎回來

2025/08/26 09:32

川普表示，60萬中國留學生非常重要，允許進入美就讀。（法新社檔案照）川普表示，60萬中國留學生非常重要，允許進入美就讀。（法新社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關係解凍？美國總統川普週一（25日）在與韓國總統李正明會晤前，罕見正面談及中美關係，稱自己與中國國家主席習近平關係“非常好”，並特別提到，在與中國正在進行的貿易談判中，將允許60萬名中國學生進入美國大學就讀，並表示這種學術交流「應該繼續維持」。

外媒報導，川普週一在白宮發表講話，宣佈這一消息預示著在關稅升級和對中國學生的限制之後，美中關係可能會解凍。

川普告訴記者：“我聽到很多故事說我們不會允許他們（中國）的學生入境。”

「我們將允許他們的學生來美國。這非常重要，60萬名學生。這非常重要。但我們會和中國好好相處，」他補充道。

川普強調，中美關係對兩國都至關重要，他希望未來能再次與習主席會面，推動兩國對話。

他提到數十萬中國學生在美求學是兩國關係中重要的一環，並表示這種學術交流「應該繼續維持」。

