晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美中貿易談判 川普：不給磁鐵就奉送200％關稅

2025/08/26 05:07

美國總統川普（右）25日在白宮會晤來訪的南韓總統李在明（左），向在場媒體表示，如果中國不給我們磁鐵，可能會面對200%的關稅。（路透）美國總統川普（右）25日在白宮會晤來訪的南韓總統李在明（左），向在場媒體表示，如果中國不給我們磁鐵，可能會面對200%的關稅。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普25日在白宮表示，他可能在今年或不久之後前往中國訪問，但他仍未排除對中國提高關稅的可能性。

川普在白宮橢圓形辦公室會晤來訪的南韓總統李在明。他向在場媒體表示，他近期與中國國家主席習近平有過談話，「在某個時間點，可能是今年或不久之後，我們將前往中國。」因為習近平希望他去訪問。川普將美中關係稱為「非常重要的關係」，「我們將會與中國相處融洽」。

美中兩國正尋求達成貿易協議，此前雙方在不斷升級的關稅與出口管制議題上暫時休兵。川普說，他正在「重置」（resetting）與中國的經濟關係。

不過，川普強調，「他們手上有一些牌，我們也有非常強的牌，但我不想打出那些牌。如果我打出那些牌，中國會被摧毀（destroy）。」

川普警告，如果中國未履行協議，美方可能會再次提高關稅。「他們必須給我們磁鐵」，「如果他們不給我們磁鐵，那我們就得對他們徵收200％的關稅之類的。」

但川普又說，「但我認為，我們不會有問題。」

此外，川普也說，他希望在「適當時機」與北韓最高領袖金正恩會面。

川普也再度談到將國防部改回舊名1949年前的「戰爭部」（Department of War）。川普說，舊的名稱「聽起來更有力量」，並表示未來「幾週可能會有最新消息」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財