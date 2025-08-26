美中貿易談判 川普：不給磁鐵就奉送200％關稅

美國總統川普（右）25日在白宮會晤來訪的南韓總統李在明（左），向在場媒體表示，如果中國不給我們磁鐵，可能會面對200%的關稅。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普25日在白宮表示，他可能在今年或不久之後前往中國訪問，但他仍未排除對中國提高關稅的可能性。

川普在白宮橢圓形辦公室會晤來訪的南韓總統李在明。他向在場媒體表示，他近期與中國國家主席習近平有過談話，「在某個時間點，可能是今年或不久之後，我們將前往中國。」因為習近平希望他去訪問。川普將美中關係稱為「非常重要的關係」，「我們將會與中國相處融洽」。

請繼續往下閱讀...

美中兩國正尋求達成貿易協議，此前雙方在不斷升級的關稅與出口管制議題上暫時休兵。川普說，他正在「重置」（resetting）與中國的經濟關係。

不過，川普強調，「他們手上有一些牌，我們也有非常強的牌，但我不想打出那些牌。如果我打出那些牌，中國會被摧毀（destroy）。」

川普警告，如果中國未履行協議，美方可能會再次提高關稅。「他們必須給我們磁鐵」，「如果他們不給我們磁鐵，那我們就得對他們徵收200％的關稅之類的。」

但川普又說，「但我認為，我們不會有問題。」

此外，川普也說，他希望在「適當時機」與北韓最高領袖金正恩會面。

川普也再度談到將國防部改回舊名1949年前的「戰爭部」（Department of War）。川普說，舊的名稱「聽起來更有力量」，並表示未來「幾週可能會有最新消息」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法