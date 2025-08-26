晴時多雲

機捷A21住宅區用地標售 9/22日開標

2025/08/26 07:26

桃園市政府將於9月22日上午10點進行機場捷運A21站地區及大溪埔頂營區區段徵收開發案的可建築土地標售。（桃市府地政局提供）桃園市政府將於9月22日上午10點進行機場捷運A21站地區及大溪埔頂營區區段徵收開發案的可建築土地標售。（桃市府地政局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府為加速地方建設，提升土地使用效益，將於9月22日上午10點進行機場捷運A21站地區及大溪埔頂營區區段徵收開發案的可建築土地標售。市府土地局呼籲有意投標者把握此次難得機會，於規定時間內完成投標程序，以免錯失機會。

地政局長蔡金鐘表示，本次標售共計釋出21標22筆土地，總面積約4.54公頃。其中，機場捷運A21站地區包括15標16筆土地，面積約0.93公頃，分為2筆商業區及14筆住宅區；大溪埔頂營區則有6標6筆住宅區土地，面積約3.61公頃。這些土地均位於交通便利、生活機能完善的地段，適合居住或商業用途。

蔡金鐘指出，機場捷運A21站地區鄰近中壢區公所及捷運A21環北站，步行約10分鐘即可抵達中壢六和商圈，生活機能成熟。此外，環北國中及國道1號中豐交流道正在新建中，公共設施服務水準持續提升，成為理想的居住及商業地段。

至於大溪埔頂營區，蔡金鐘表示，該地鄰近國道3號大溪交流道，區內正在興建大溪埔頂轉運站，捷運綠線延伸至大溪的規劃也在進行中。未來交通設施完善，發展潛力大。此次標售的6筆土地均為高容積率的大面積方正住宅區土地，是大溪地區稀有的住宅用地。

