朝九晚五工作時間「真的過時了」 人資顧問專家這麼說

〔財經頻道／綜合報導〕分散式人力資源顧問公司Fike+ Co的創辦人兼執行長、《工作的革命》一書的作者菲克（Anessa Fike）表示，隨著遠距辦公的興起，很少有員工真正需要每天在辦公室待上八個小時，現在是公司相應調整工作規範的時候了。

菲克表示，朝九晚五在辦公室工作的標準時間安排「真的很過時」。她說：「我們看到我們生活的其他各個方面都發生瞭如此多的變化，但我們仍然在工作場所做著我們的父母和祖父母所做的事情。」

傳統的工作模式會讓員工在兼顧其他職責時感到困難和壓力，菲克指出，朝九晚五的工作時間與上學時間不一致，這給父母協調照顧孩子帶來了挑戰。她說：「這麼多人精疲力竭、心不在焉，我們無法維持這樣的工作環境。」

菲克表示，新冠疫情標誌著職場的轉捩點。疫情期間，許多員工體驗遠距辦公或混合辦公模式後，開始抵制嚴格的工作時間表和返崗規定。

菲克說，缺乏彈性是員工尋求其他工作或乾脆離開職場、選擇自由業或合約工作的一個主要動機。「他們真的受夠了別人告訴他們什麼時候在哪里工作，什麼時候在哪裡吃午飯」；她說，「我們都是成年人了，真的想被這樣指揮嗎？」

許多Z世代員工優先考慮去辦公室，以便向同事學習。另一方面，也有很多員工「再也不想去辦公室」。

菲克說，並不是每個人都覺得上午9點到下午5點之間的工作效率最高。「我們的大腦有很多種不同的工作方式，然而我們想把每一個細微而複雜的人歸入完全相同的工作方式，然後我們想知道為什麼它不起作用。」

菲克說，「直到她停止在公司工作後，她才弄清楚自己的最佳工作效率時間」。她說：「如果我們能夠真正幫助人們在20歲出頭時就發現這些事情，而不是大多數人在30歲末或40歲出頭時才發現這些事情，想像一下我們在那段時間能在生產力方面取得多大的進步。」

