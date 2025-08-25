晴時多雲

關稅恐使就業銳減64％ 經濟學家：美就業市場正陷入「川普衰退」

2025/08/25 22:06

川普的關稅與移民政策已對企業造成打擊。（路透）川普的關稅與移民政策已對企業造成打擊。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕英國《每日電訊報》25日報導，經濟學家警告，美國總統川普的關稅與移民政策正對企業造成打擊，致使美國就業市場面臨「川普衰退」（Trump Slump）的局面。

報導說，凱投宏觀預測，未來1年，美國經濟將僅新增69萬份工作，較2024年新增190萬份就業，銳減64%。

凱投宏觀經濟學家桑德斯（Bradley Saunders）說，「撇開疫情不論，上一次全年新增就業如此低迷的水準，發生在全球金融危機引發的衰退時期」。2010年美國新增就業68.7萬份，當時美國經濟仍在信貸緊縮的泥淖中苦苦掙扎。

荷蘭國際集團（ING）首席國際經濟學家奈特利（James Knightley）表示，「川普的政策將進一步加劇勞動市場已經惡化的局面。自他上任以來，就業數據無疑的疲弱許多。他的政策對經濟成長、消費者與企業信心帶來巨大阻力；當前景充滿不確定性，企業自然不願招聘」。

美國的就業數據一直是川普的痛點，8月初美國勞工統計局（BLS）在公佈大幅下修的就業數據後，他開除BLS局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）。該單位數據顯示，從5月到7月，每月新增就業為3.5萬人，不到去年同期平均月增16.1萬人的4分之1。

川普痛批數據造假。但明確證據顯示，川普激進的經濟議程正衝擊美國經濟。密西根大學信心指數顯示，自川普去年11月勝選以來，預期失業率上升的比例從13%飆漲至49%，幾乎翻了兩翻。自1978年以來只有5個時期的數據達到如此高的程度，上一次是在全球金融危機。

奈特利說，「從歷史上而言，這與民間部門每月減少20萬人力相符，這是衰退區間」。他指出，該指數是失業的關鍵先行指標，因其反映在尚未呈現於數據上時，人們在其工作場合看到與感受到的狀況。

在川普上任前，美國就業市場已疲軟。過去兩年半來，美國的就業成長90%集中於3個領域：醫療衛生與教育、政府部門、餐旅業。這意味科技或製造業等傳統經濟引擎的成長非常有限。

但川普的關鍵經濟政策直接打擊這3個就業成長關鍵引擎。川普的政府效率部門大幅刪減政府支出，衝擊聯邦工作。川普最新的支出法案大幅削減聯邦醫療補助（Medicaid）的公衛保險計畫，將威脅健康照護產業，而餐旅業容易受消費支出下滑影響。

