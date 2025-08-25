台積電仍被覬覦？白宮放話政府入股擴至其他行業 英特爾警告風險「後果」

美國白宮經濟顧問凱文·哈塞特表示，聯邦政府可能會入股其他美國半導體公司，甚至轉向其他行業。英特爾表示，美國政府持有該晶片製造商10%的股份，可能對其業務構成風險，包括損害國際銷售，以及限制其獲得未來政府補助的能力。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮經濟顧問凱文·哈塞特（Kevin Hassett）周一（25日）接受CNBC採訪時表示，聯邦政府可能會入股其他美國半導體公司，甚至轉向其他行業。關於英特爾交易，國家經濟委員會主任凱文·哈塞特表示，《晶片法案》的資金將按計劃發放。

當被問及英特爾交易是否是美國政府更大規模收購其補貼的其他行業股權的開始，或者收購人工智慧和晶片領域其他受補貼的公司，如美國超微半導體公司或台積電的股權時，哈塞特表示，可能還會有其他類似的交易。

哈塞特表示：「我認為這是一個非常非常特殊的情況，因為英特爾將獲得巨額的《晶片法案》支出」；「但總統早在競選期間就明確表示，他（川普）認為，如果美國最終能夠開始建立主權財富基金，那將是一件好事。因此，我相信，即使不是在這個行業，其他行業也會有更多交易。」

此外，英特爾週一表示，美國政府持有該晶片製造商10%的股份，可能對其業務構成風險，包括可能損害國際銷售，以及限制其獲得未來政府補助的能力。

在政府決定將政府補助轉換為英特爾的股權後，該公司在一份證券文件中列出了新的風險因素，這是川普總統對美國企業的最新一次非常干預。

該公司表示，目前尚不確定這筆交易是否會導致其他政府實體試圖將其現有撥款轉換為股權投資，或者他們是否不願意支持未來的撥款。

英特爾的股票將用拜登時代《晶片法案》中未支付的57億美元撥款，以及為安全飛地計劃授予英特爾的32億美元來購買，這筆撥款也是川普前任民主黨總統拜登授予。

文件稱，英特爾的非美國業務也可能受到美國政府作為重要股東的影響，因為這可能會使該公司受到額外的監管或限制，例如其他國家的外國補貼法。

